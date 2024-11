FCSB salvează eroic un punct în remiza cu Olympiakos, scor 0-0 / Roș-albaștrii au rezistat cu un om în minus peste 20 de minute

FCSB a remizat 0-0 cu formația greacă Olympiakos, joi seara, pe Arena Națională, într-un meci ce a contat în economia Europa League. Roș-albaștrii au salvat eroic un punct, după ce din minutul 67 au jucat în inferioritate numerică, Bîrligea fiind cel eliminat.

Decimată de absenţe (Vlad Chiricheş, Alexandru Pantea, Octavian Popescu, Baba Alhassan, Luis Phelipe, Alexandru Băluţă, Mihai Lixandru), FCSB a avut prima ocazie a meciului, în chiar primul minut, când Miculescu a şutat de la 25 de metri, dar peste poartă.

Oaspeţii şi-au creat prima ocazie prin Rodinei (19), cu şut de la 18 de metri, dar Târnovanu a fost la post. Olympiakos a mai avut o şansă bună prin Mouzakitis (34), dar acesta a trimis pe lângă poartă din poziţie ideală, de la 15 metri.

FCSB a mai avut două ocazii notabile în prima repriză, dar Olaru (36) a şutat slab şi Tzolakis nu a avut emoţii, iar Şut a expediat balonul pe lângă ţintă de la 22 de metri (45+5).

În repriza secundă, Bîrligea a fost blocat în careul advers de Pirola (52), la o fază prelungită de atac.

Bîrligea a primit un prim cartonaş galben pentru proteste (53), iar apoi a comis un fault stupid într-o zonă neutră (67), fiind eliminat.

În ciuda avantajului numeric, Olympiakos nu a reuşit să îşi creeze prea multe ocazii. El Kaabi (69) a şutat peste poartă de la 10 metri, iar Yaremciuk a avut cea mai mare ocazie a oaspeţilor (79), însă Târnovanu a respins mingea trimisă cu capul de ucrainean din 8 metri. Yaremciuk a jucat doar câteva minute şi a fost înlocuit deoarece s-a ales cu nasul spart la o ciocnire cu Mihai Popescu, notează Agerpres.

Deţinătoarea trofeului Conference League a dominat finalul partidei, însă FCSB s-a apărat excelent şi poarta apărată de Târnovanu a rămas intactă.

FCSB adună 10 puncte în Europa League și ocupă poziția a 10-a în clasament, după 5 din 8 partide posibile. Acest rezultat îi crește șansele campioanei României pentru o calificare mai departe în această competiție.

How is your team doing after Matchday 5? 👀#UEL pic.twitter.com/dNIE81uhmW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 28, 2024

Trupa lui Charalambous le va mai întâlni în acest sezon de Europa League pe Hoffenheim (12 decembrie, în deplasare), Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) şi Manchester United (30 ianuarie, acasă).

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

Declarațiile echipei

„Se putea mai mult , dar este bine, am mai pus un punct acolo. La pauză am vorbit între noi: ne-am spus că suntem buni, că trebuie să avem încredere în noi şi că putem câştiga. Să nu uităm că am jucat împotriva unei echipe care a câştigat un trofeu european în primăvară. Acum mergem la Hoffenheim şi ne dorim să plecăm de acolo cu puncte, să câştigăm trei puncte”, a declarat Florin Tănase.

„Nu pot să spun că sunt total mulțumit pentru că am simțit că am început bine a doua repriză și simțeam că puteam mai mult. Chiar dacă prima repriză nu a fost una dintre cele mai bune ale noastre din acest sezon, dar am intrat mult mai montați în cea de-a doua”, a spus Darius Olaru

„Încercăm să forțăm să intrăm în primele 8 pentru că simt că putem să facem asta. Nu vreau să mă gândesc la cât la sută suntem calificați în acest moment, vreau să mă gândesc la următoarele meciuri din campionat, iar când va veni următorul meci din Europa să ne gândim la victorie”, a conchis căpitanul roș-albaștrilor

„Ne doream, cu siguranţă, cele 3 puncte, dar am fost în dificultate cu un jucător în minus din cauza mea şi îmi pare rău, îmi cer scuze colegilor şi suporterilor! Una peste alta, cu un om în minus, a ieşit binişor. La primul galben i-am spus arbitrului că în prima repriză a dat galben în apărare pentru ei la o fază similară. La eliminare, e un contact de joc. Nu am făcut eu fault, mai mult a şutat el în gheata mea, Oricum, e vina mea că am fost eliminat.

Jumătate din România se gândea că vom pierde acest meci cu 0-4, 0-5. Dar am demonstrat că putem face faţă la deţinătoarea Conference League. După părerea mea, Rangers şi PAOK au fost echipe mai puternice, comparativ cu Olympiakos. Dacă nu era acest episod, cu eliminarea mea, am fi câştigat în această seară. Acum, vom încerca chiar să obţinem o clasare între primele 8. Ne dorim acest lucru“, a mărturisit Daniel Bîrligea.

Rezultatele serii în Europa League

Anderlecht – Porto: 2-2

Athletic Club – Elfsborg: 3-0

Az Alkmaar – Galtasaray: 1-1

Besiktas – Maccabi Tel-Aviv: 1-3

Dynamo Kiev – Viktoria Plzen: 1-2

Lazio – Ludogorets: 0-0

Qarabag – Lyon: 1-4

RFS – PAOK: 0-2

Braga – Hoffenheim: 3-0

FCSB – Olympiakos: 0-0

Ferencvaros – Malmo: 4-1

Manchester United – Bodo/Glimt: 3-2

Midtjylland – Frankfurt: 1-2

Nice – Rangers: 1-4

Real Soceidad – Ajax: 2-0

Slavia Praga – Fenerbahce: 1-2

Tottenham – AS Roma: 2-2

Twente – Union SG: 0-1