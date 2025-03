FC Barcelona nu este interesată de o revenire a lui Neymar

După speranţele legate de întoarcerea lui Lionel Messi când a părăsit PSG în 2023, unii fani ai FC Barcelona visează să-l vadă pe Neymar revenind în Catalonia în vară. Starul auriverde a impresionat de la revenirea sa la Santos în Brazilia.

Cu toate acestea, potrivit informaţiilor publicate în ziarul catalan Mundo Deportivo, conducerea Barcelonei nu intenţionează să facă o mutare pentru Neymar, transmite News.ro.

Jucătorul care a îmbrăcat tricoul Barça între 2013 şi 2017 pur şi simplu nu corespunde profilului pe care îl caută clubul. Brazilianul ar fi prea bătrân (33 de ani) şi nu ar avea performanţe satisfăcătoare.

Revenit la clubul său mamă, Santos, în Brazilia, după exilul său de aur în Arabia Saudită, Neymar şi-a recâştigat rapid statutul de favorit local. Cu banderola de căpitan pe braţ, fostul jucător al PSG (2017-2023) a marcat trei goluri şi a oferit tot atâtea pase decisive în şapte apariţii în campionatul Paulista (competiţie regională).

Mai presus de toate, cel mai bun marcator din toate timpurile al Seleçao nu a avut încă probleme fizice. Aceasta este o veste bună pentru un jucător care a suferit o succesiune de eşecuri în timpul perioadei sale în Golf sau la sfârşitul aventurii sale în Ligue 1.

În ciuda unei reveniri în formă, a unui început promiţător cu Santos şi a unei situaţii contractuale favorabile, Neymar va fi liber din vară, Barça nu este interesată de el.

În locul brazilianului, directorii sportivi ai actualului lider din La Liga ar fi acordat prioritate recrutării unui succesor al lui Robert Lewandowski şi l-ar viza pe Alexander Isak (Newcastle).

Deşi ideea unei noi achiziţii există, cei doi jucători vizaţi sunt Luis Diaz şi Rafael Leao. Atât columbianul lui Liverpool, cât şi portughezul lui AC Milan, spre deosebire de Neymar care este disponibil gratuit, nu vor fi liberi din vară.

Neymar Jr. is not in Barcelona’s summer plans at all, free or not. @jbatalla7 pic.twitter.com/lOuIMnjAXU

— barcacentre (@barcacentre) March 4, 2025