„Fapte abjecte”: capete de porc, găsite în fața mai multor moschei din regiunea Parisului

Prefectul poliției din Paris, Laurent Nuñez, a anunțat că mai multe capete de porc au fost găsite în fața unor moschei din regiunea pariziană, scrie BFM TV.

„Capete de porc au fost descoperite pe drumul public în fața intrării mai multor moschei din aglomerare” în dimineața zilei de marți, 9 septembrie, a anunțat prefectul poliției din Paris, Laurent Nuñez, într-o postare pe X.

„A fost deschisă imediat o anchetă. Se fac toate eforturile pentru a-i găsi pe autorii acestor acte abjecte”, a adăugat el.

Un bărbat filmat de camerele de supraveghere

Prima descoperire a fost făcută marți dimineață, la ora 4:15, în fața moscheii Anwar El-Madina, pe strada Étienne Marey din Paris, de către credincioși, a aflat BFMTV de la o sursă polițienească. Un cap de porc era așezat în fața intrării, cu urme de cerneală albastră pe cap.

La Montreuil, în Seine-Saint-Denis, în jurul orei 5:30, aceeași descoperire a fost făcută în fața moscheii Islah, pe strada Sorins. Moscheea Miséricorde, din arondismentul 15 al Parisului, este, de asemenea, vizată.

Cuvântul „Macron” era scris pe cel puțin unul dintre capetele de porc, potrivit unei surse polițienești citate de BFMTV. Un bărbat de origine europeană a fost filmat de camerele de supraveghere în timp ce depunea un cap de porc în fața uneia dintre moschei, adaugă aceeași sursă.

Pe X, ministrul de interne Bruno Retailleau și-a exprimat „sprijinul față de responsabilii și credincioșii moscheilor”, denunțând „provocările insuportabile”. „A ataca lăcașurile de cult este un act de lașitate de neînțeles”, a mai scris el.

„Este absolut inadmisibil și sper că vor fi găsiți cei care au comis această formă de profanare”, a adăugat ministrul în fața presei, reafirmându-și „indignarea”. „Nu avem dreptul să insultăm o religie sau alta.”