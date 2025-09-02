„Fake news”: Donald Trump răspunde zvonurilor privind starea sa de sănătate în prima apariție publică după o săptămână

În fața numeroaselor zvonuri privind starea sa de sănătate, Donald Trump a avut marți prima sa apariție publică după o săptămână, după ce, în weekend, mulți internauți americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la absența șefului lor de stat, de obicei atât de prezent în fața camerelor de filmat din întreaga lume, în timp ce Casa Albă a păstrat tăcerea pe această temă.

În timpul unui discurs, cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite, în vârstă de 79 de ani, a anunțat că comandamentul spațial american va fi transferat din Colorado în Alabama, anulând o decizie a predecesorului său, Joe Biden, potrivit Le Figaro.

Marți, în fața presei și înconjurat de cei mai apropiați susținători ai săi, președintele a vorbit câteva momente, înainte de a ceda microfonul. Republicanul părea obosit, chiar dacă a adresat câteva cuvinte amabile interlocutorilor săi și, întrebat despre aceste zvonuri, a asigurat inițial că „nu le-a văzut”.

„Fake news”

„Am ținut conferințe de presă care s-au desfășurat foarte bine. Apoi nu am mai ținut timp de două zile, așa că probabil au crezut că este o problemă. (Joe) Biden nu a ținut conferințe de presă timp de luni de zile și nimeni nu a spus că „nu este în formă”!”

Președintele american a enumerat activitățile sale: „Numeroase postări” pe rețeaua sa socială Truth Social, participarea la emisiunea The Scott Jennings Radio Show și primirea de oaspeți la terenul său de golf din Mar-a-Lago. „Toate (aceste speculații) sunt știri false”, a concluzionat el.

Deși a fost văzut mergând la terenul său de golf în weekend și a acordat câteva interviuri, Donald Trump a stat departe de lumina reflectoarelor pentru o perioadă neobișnuit de lungă. Duminică, el a postat „NU M-AM SIMȚIT NICIODATĂ MAI BINE ÎN VIAȚA MEA” pe rețelele sociale, fără însă a calma întrebările.