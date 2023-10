Fake news despre implicarea Ucrainei în războiul din Israel: Serviciile de la Kiev au avertizat că rușii vor încerca să discrediteze Ucraina / Jurnaliștii de la Bellingcat confirmă dezinformarea

Serviciile ucrainene au avertizat încă de la începutul săptămânii despre o acțiune a rușilor de discreditare a Ucrainei, în contextul războiului din Israel. Ulterior, jurnaliștii de la Bellingcat au confirmat că numele lor a fost implicat în fake news-uri pe această temă care au apărut în publicații de renume, ca BBC.

Mai exact, Serviciul de informații al Ministerului Apărării din Ucraina a avertizat luni, că rușii ar fi furnizat teroriștilor Hamas arme trofeu fabricate de SUA și UE pe care le-au capturat în timpul ostilităților din Ucraina. Ei au atras atenția că rușii vor încerca să discrediteze astfel Ucraina.

„Statul agresor, Rusia, se folosește de atacul teroriștilor Hamas asupra statului Israel pentru o provocare pe scară largă împotriva Ucrainei. Serviciul de informații al Ministerului Apărării din Ucraina este conștient de faptul că serviciile secrete rusești au livrat deja militanților Hamas arme fabricate în SUA și UE și capturate în timpul ostilităților din Ucraina. Următorul pas în planul rușilor ar trebui să fie acuzații false împotriva armatei ucrainene că ar fi vândut în mod regulat arme occidentale teroriștilor”, a avertizat luni Serviciul de informații al Ministerului Apărării din Ucraina, potrivit publicației ucrainene Pravda. Serviciile ucrainene au mai spus atunci că această știre falsă va constitui baza unei serii de „dezvăluiri” și „investigații” în presa occidentală.

Împlinirea unei profeții

În aceeași zi, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a acuzat că armele pe care Occidentul le-a furnizat Ucrainei sunt folosite în războiul din Israel. „Apoi, aceste arme, la fel ca și armele pe care fugarii americani le-au lăsat în Afganistan, vor fi folosite în mod necontrolat în toate punctele fierbinți”, a spus Medvedev, citat de Pravda.

A doua zi, centrul de jurnalism de investigații Bellingcat a avertizat că numele organizației este implicat într-un fake news pe tema armelor din Israel. Mai exact, în presa internațională circulă informația că jurnaliștii de investigații ar fi găsit dovezi că Ucraina a livrat arme occidentale grupării Hamas. Informațiile au apărut inclusiv pe BBC, au arătat jurnaliștii de la Bellingcat.

”Suntem la curent cu un videoclip fals al BBC care circulă pe rețelele de socializare și care susține în mod fals că Bellingcat a verificat vânzările de arme ucrainene către Hamas. Nu am ajuns la astfel de concluzii și nu am făcut astfel de afirmații. Am dori să subliniem că este vorba de o invenție și ar trebui să fie tratată în consecință”, a scris organizația Bellingcat pe Facebook. Alături de captura unui material BBC, jurnaliștii au adăugat și o postare a unui cont de Facebook intitulat Geopolitics & Empire.