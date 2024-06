F1: Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Spaniei

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a impus fără probleme în Marele Premiu al Spaniei la Formula 1 şi conduce în clasamentul piloţilor cu un avans considerabil, îndreptându-se spre al patrulea titlu mondial, transmite News.ro.

Max Verstappen (Red Bull) a reuşit a şaptea victorie a sezonului, câştigând pe circuitul de la Montmelo, din zona metropolitană a Barcelonei, în a zecea etapă din 2024.

Pe locul secund s-a clasat britanicul Lando Norris (McLaren), cel care pornise din pole-position, iar podiumul a fost completat de un alt pilot britanic, Lewis Hamilton (Mercedes), aflat la prima clasare pe podium din acest an şi la al 198-lea podium din carieră.

CLASSIFICATION

Here’s the result from a thrilling afternoon in the Spanish sunshine ????????#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/3iOA4dEYUR

— Formula 1 (@F1) June 23, 2024