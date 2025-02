Explozii lângă un meci din circuitul secundar ATP. Turneul Challenger de la Brazzaville, întrerupt de mai multe incidente

Marți, în timp ce primele tururi ale Challenger-ului de la Brazzaville (Congo) erau în desfășurare, zgomote puternice, asociate unor explozii și gaze lacrimogene, au forțat mai mulți jucători să își întrerupă meciurile, informează L’Equipe.

Evitat de jucătorii de top, avându-l doar pe Calvin Hemery în top 200 mondial, competiția din circuitul secundar, disputată în Congo, nu se desfășoară în condiții liniștite. Luni, olandezul Guy Den Ouden a semnalat deja un prim incident, anunțând pe rețelele sociale că i-a fost furat telefonul mobil. Însă aceasta nu a fost decât o mică neplăcere.

A doua zi, Den Ouden a intrat pe teren pentru meciul său din primul tur împotriva rusului Ivan Denisov, iar incidentele au fost mult mai grave. În momentul în care Denisov se pregătea să servească, la începutul setului secund, mai multe detonări puternice au forțat ambii jucători să se oprească. Pe transmisia live difuzată pe Challenger TV, platforma ATP, se pot vedea localnici fugind pe strada de lângă terenuri, în timp ce șapte explozii sparg liniștea. În scurt timp, un fum dens a acoperit zona, cel mai probabil cauzat de gaze lacrimogene.

THIS IS INSANE 😳

There are ATP Challenger tennis matches going on in Brazzaville, Congo and there were shootings right outside the venue while the matches were happening.

Play was briefly suspended but has now resumed.

— Kicks (@kicks) February 18, 2025