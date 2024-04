EXCLUSIV „Ucraina este într-o situație dificilă. Tind să cred că Rusia va continua războiul pentru extinderea teritoriului controlat” – general-maior (r) Dan Grecu / Rusia, o „nucă greu de spart”, are inițiativa / Linia „anacronică” Surovikin și-a dovedit utilitatea

Ucraina se află într-o într-o situație dificilă, în contextul superiorității tehnice și numerice a rușilor, dar și din cauza slăbirii sprijinului extern. Conflictul ruso-ucrainean este departe de a se transforma în unul „înghețat” după cum prefigurau mulți analiști, potrivit generalului-maior (r) Dan Grecu. El a declarat, pentru G4Media, că rușii au în acest moment inițiativa și că linia defensivă Surovikin, care la momentul construirii ei a fost privită de foarte mulți observatori ca o „măsură anacronică”, specifică războaielor din secolul trecut, și-a dovedit pe deplin utilitatea. Totodată, generalul a spus că tinde să creadă că Moscova va vrea să continue războiul pentru extinderea teritoriului aflat sub control.

Eșecul contraofensivei ucrainene din vara anului trecut a demonstrat că în ciuda determinării și ingeniozității luptătorilor ucraineni, a forțelor și mijloacelor angajate, forțele militare ruse sunt totuși „o nucă greu de spart”, spune Dan Grecu, care este prim-vicepreședinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR).

„Federația Rusă a beneficiat în continuare de un raport de forțe favorabil, susținut pe de o parte de rezervele umane introduse în operație indiferent de pierderile mari suferite, iar pe de altă parte de trecerea la producția de război a cvasitotalității complexului militar industrial și, nu în ultimul rând, de acea linie defensivă, linia Surovikin, care la momentul construirii ei a fost privită de foarte mulți ca o măsură anacronică, specifică războaielor din secolul trecut, dar care și-a dovedit pe deplin utilitatea, avansurile forțelor ucrainene materializându-se, în fapt, doar în cele de pe direcția Robotine, modeste și insuficiente raportându-ne la dimensiunea de circa 1.000 km a liniei de contact”, a explicat generalul.

Potrivit lui Dan Grecu, Ucraina se află se află într-o situație dificilă, iar menținerea actualelor aliniamente este pusă sub semnul întrebării. Situația a fost cauzată de reducerea sprijinului internațional, pe de o parte generată de blocajul din legislativul american și chiar de contradicțiile existente în Uniunea Europeană asupra modului în care va continua sprijinirea Ucrainei, și pe de altă parte de reducerea drastică a stocurilor disponibile ale principalilor donatori din formatul Ramstein.

„Nu întâmplător apelurile autorităților ucrainene pentru sprijin au căpătat accente dramatice, după cum nu întâmplător președintele Zelenski a renunțat, pe moment, în retorica sa la obiectivul eliberării întregului teritoriu ocupat de ruși, punând accent pe apărare și prevăzând inclusiv retragerea, e adevărat, cu pași mici”, spune generalul.

Rușii dețin inițiativa. Ucraina a înțeles că, măcar pe termen scurt, trebuie să se concentreze pe defensivă

În aceste condiții este evident, potrivit lui Grecu, că rușii dețin inițiativa, încercând să o materializeze prin extinderea controlului teritoriului pe frontul de est (de la limita de nord a regiunii Luhansk, până la sud de Donețsk) și menținerea sub presiune a forțelor ucrainene în zona de sud (Vuhledar, intrândul de la Robotîne și în continuare pe Nipru).

Generalul notează că rușii continuă lovirea în adâncime a infrastructurii critice ucrainene, facilitățile energetice și unitățile economice ale industriei de apărare, utilizând în acest scop atât dronele sinucigașe Shahed (sau varianta rusă Geran), cât și rachete de diferite tipuri, inclusiv cele de croazieră sau hipersonice, lansate din aer sau de pe mare. În același timp, linia de contact continuă să folosească masiv artileria clasică și reactivă. „La nivel tactic, cel mai mare succes de la cucerirea Bahmutului este reprezentat de cucerirea Avdiivkăi, de unde încearcă să dezvolte ofensiva, în conjuncție cu operațiile de pe direcția Kupiansk (oraș evacuat de ucraineni de mai bine de o lună) ceea ce le-ar permite controlul integral asupra celor două oblasturi care constituie Donbasul istoric”, explică Dan Grecu.

El spune că acest obiectiv nu este ușor de atins de ruși și dă exemplul atacului masiv de săptămâna trecută, cu tancuri și blindate, pentru exploatarea succesului la vest de Avdiivka. Atacul a fost respins cu succes, iar 12 dintre cele 36 de tancuri și 8 dintre cele 12 vehicule blindate ruse au fost distruse de forțele de apărare, care au utilizat cu precădere rachetele antitanc de Javelin, încă disponibile.

„Pe zona de est, deși pe spații mici și cu pierderi mari, avansarea spre vest (n.e. – a rușilor) are o relativă constanță”, afirmă Grecu.

De partea cealaltă, spune generalul, ucrainenii au luat la rândul lor măsuri adaptate realității din teren. „Din perspectiva mea, cel mai important lucru este că au înțeles că, măcar pe termen scurt dacă nu mediu, trebuie să se plieze pe o postură strategică defensivă, lucru pe care l-au făcut”, afirmă Dan Grecu.

Ucrainenii au trecut din nou la realizarea unei apărări în adâncime, prin amenajarea unor linii de fortificații inclusiv în jurul Kievului. Au revenit la „tacticile, tehnicile și procedurile adoptate în primul an de război care au vizat ‘măcinarea’ forțelor invadatoare”, prin acțiuni desfășurate la nivel tactic de subunități mici cu obligarea adversarului la concentrarea de forțe și mijloace numeroase pentru obținerea unor succese relativ mici în raport cu pierderile suferite. Generalul notează încercările de slăbire a capacității de sprijinire a forțelor prin lovirea unor obiective importante din adâncimea dispozitivului advers, inclusiv aflate adânc pe teritoriul Federației Ruse.

„Astfel, au fost lovite capacitățile de rafinare care au afectat între 10-15% din potențialul industrie petroliere ruse, au lovit obiective la peste o mie de kilometri de frontieră (vezi recentul atac din Tatarstan), au distrus sau avariat mai bine de o treime din navele de război din Flota Mării Negre etc”, mai spune Dan Grecu.

Pe lângă efectul psihologic, aceste acțiuni au creat probleme de aprovizionare pentru ruși, au obligat aviația rusă să își lanseze bombele și rachetele doar din spațiul aerian național sau au obligat navele purtătoare de rachete ale marinei ruse să lanseze atacuri doar din spațiul maritim situat la est de Crimeea, deoarece aventurarea la vest de peninsulă a devenit riscantă. Navele riscă să devină ținte pentru rachetele sol-navă sau dronele navale ucrainene.

În concluzie, după părerea lui Grecu, conflictul ruso-ucrainean este departe de a se transforma în unul „înghețat” după cum prefigurau mulți analiști. Potrivit lui, niciuna dintre părți nu este mulțumită de ceea ce a realizat. „Mai mult, consider că următoarele două luni, mai și iunie, după diminuarea efectelor fenomenului ‘rasputița’ (n.e. – o perioadă în care drumurile devin impracticabile sau dificil practicabile în Rusia, Belarus și Ucraina, care apare toamna și primăvara), ne vor oferi o mult mai bună perspectivă asupra intențiilor conducerii ruse, fie în direcția continuării acestui război pentru extinderea teritoriului aflat sub control, fie pentru conservarea actualelor cuceriri”, explică generalul.

Ce indică cifrele

Potrivit generalului Grecu, Grupul Operațional al Forțelor Ruse prezent în Ucraina are în prezent în jur de 470.000 luptători și dispune de aproape 5.000 guri de foc de artilerie clasică, peste 1.100 de sisteme de artilerie reactivă, peste 2.000 de tancuri și 7.000 de vehicule blindate. Forțele terestre sunt sprijinite de aproape 300 de elicoptere (dintre care 110 de atac) și 300 de avioane de luptă. La toate acestea se adaugă trupele aflate în apropierea graniței atât în Rusia, cât și în Belarus. Ținând cont de aceste date, Grecu înclină să creadă că prima variantă (cea a continuării războiului pentru extinderea teritoriului aflat sub control) este cea mai probabilă, inclusiv în zonele în care Rusia a pierdut controlul în primul an de război (Harkov și Sumy în primul rând).

Ceea de a doua ipoteză (extinderea teritoriului aflat sub control) s-ar putea materializa, deși cu dificultate, doar în contextul în care sprijinul venit din exterior pentru Ucraina (SUA, grupul donatorilor de la Ramstein, fondurile UE, inițiativa Republicii Cehia și mai nou propunerea anunțată de Secretarul General NATO privind constituirea unui fond de sprijin de 100 miliarde euro pentru următorii 5 ani, încă neaprobată) va fi asigurat în timp scurt.