EXCLUSIV Surpriză în PNL: primarul de Iași Mihai Chirica și-a depus candidatura pentru Senat și Camera Deputaților. El susține că vrea să tragă în sus lista PNL, dar va rămâne primar / Suspiciuni că vrea să își tergiverseze dosarele penale după metoda Dan Voiculescu

Primarul PNL din Iași, Mihai Chirica, s-a înscris în competiția internă pentru desemnarea candidaților liberali atât la Senat, cât și la Camera Deputaților. Primarul trimis în judecată în trei dosare de corupție a confirmat pentru G4Media că s-a înscris în cursa internă și susține că o face doar pentru a trage în sus lista și că va rămâne primar.

Întrebat de G4Media de ce vrea să candideze la alegerile parlamentare, Mihai Chirica a spus că ”e vorba despre tracțiune electorală, vreau să mobilizez electoratul, să nu pățim ca în 2020 când PNL a pierdut voturi între alegerile locale și cele parlamentare”.

Edilul din Iași a susținut însă că nu își va lua în primire mandatul de parlamentar dacă va fi ales pe lista PNL, ci va rămâne primar: ”Nu voi depune jurământul de parlamentar, îmi doresc doar să păstrez tendința electorală pozitivă pentru PNL în Iași”.

Întrebat de G4Media dacă această candidatură nu înseamnă păcălirea electoratului, dat fiind că nu vrea să devină parlamentar, Chirica a spus că ”nu păcălesc electoratul, vreau doar să arăt votanților că mă implic în alegerile parlamentare”.

Mai mulți lideri PNL au declarat pentru G4Media că o candidatură a lui Chirica ar putea aduce deservicii de imagine partidului, așa cum s-a întâmplat și la alegerile locale, din cauza dosarelor penale ale acestuia. În plus, liderii PNL au declarat sub anonimat că eventuala candidatură a lui Chirica ar putea fi o încercare de tergiversare a dosarelor sale penale.

Reamintim că Dan Voiculescu, fondatorul trustului Antenelor și al PUSL, a beneficiat în 2012 și 2013 de o tergiversare a dosarului său de corupție după ce a intrat în Parlament și a demisionat. Odată cu intrarea sa în Parlament, dosarul lui Voiculescu a fost mutat de la Tribunalul București la Înalta Curte de Casație și Justiție, după ca s-a întors la tribunal odată cu demisia.

Întrebat de G4Media dacă candidatura sa pentru un loc de parlamentar are legătură cu o eventuală încercare de tergiversare a dosarelor sale penale, primarul Chirica a spus că ”este o falsă problemă. Nu are nimic de-a face cu justiția, nu există încă această intenție a mea. Și oricum nu mă simt vinovat, nu am furat, nu am ajutat pe nimeni să fure”.

G4Media a cerut un punct de vedere legat de candidatura lui Mihai Chirica și de la deputatul Alexandru Muraru, președintele organizației județene PNL Iași. El a spus că intenția lui Chirica va fi evaluată ”în funcție de principiile statutare, deciziile BPN, valorile PNL și interesele politice ale organizației PNL Iași”.

”După cum se știe, procedura internă a PNL Iași pentru depunerea candidaturilor în vederea constituirii listelor pentru alegerile parlamentare, pentru Camera Deputaților și Senat, s-a încheiat vineri. Atunci, vineri seara am fost informat de secretariatul nostru general asupra situației candidaturilor. Și-au depus intenția de a fi în această competiție un număr de 21 de colegi și colege, între care și dl Chirica. Nu am știut până vineri de intenția domnului primar Chirica. Conform statului, orice coleg este liber să-și depună candidatura. Toate candidaturile vor fi tratate și evaluate foarte serios, ca portofoliu individual, dar mai ales în funcție de principiile statutare, deciziile BPN, valorile PNL și interesele politice ale organizației PNL Iași”, a declarat Muraru.

Situația juridică a lui Mihai Chirica

Mihai Chirica a fost reales primar în municipiul Iași la alegerile locale din 9 iunie 2024, cu 32% din voturile exprimate. La aceleași alegeri, lista PNL pentru Consiliul Locale pe care Chirica a fost cap de listă a primit doar 24% din voturi.

Chirica, a fost trimis a treia oară în judecată chiar în luna aprilie 2024. Procurorii îi impută un prejudiciu de 12 milioane de euro. Procurorii DIICOT au înregistrat la Curtea de Apel dosarul numit generic „Veranda”, în care edilul și mai mulți angajați ai municipalității sunt acuzați că ar fi emis ilegal 8 autorizații de construire, beneficiarul acestora fiind omul de afaceri Cristin Zămosteanu.

„Veranda” este al treilea dosar în care Mihai Chirica are calitatea de inculpat, după dosarele „Skoda” (prejudiciu de 500.000 de lei) și „Flux”.