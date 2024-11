Cine sunt candidații POT, din spatele lui Călin Georgescu: Un investitor în vaccinuri și farma, fani păcănele, un condamnat pentru un examen fraudat în Armată, un ”sultan” căsătorit cu o prințesă musulmană din Africa, ”dinastii” pe model AUR

Printre candidații Partidului Oamenilor Tineri (POT), care se află în spatele candidatului pro-rus cu discurs legionar Călin Georgescu, se numără și un investitor în vaccinuri și farma, fani păcănele, un condamnat pentru un examen fraudat în Armată, un ”sultan” căsătorit cu o prințesă musulmană din Africa, traseiști și cel puțin 15 ”dinastii” pe model AUR, arată o analiză Info Sud-Est și Context.ro.

Reporterii au analizat declarațiile de avere și interese, parcursul profesional și politic, dar și alte aspecte relevante pentru toți cei 150 de candidați POT înscriși la Biroul Electoral Central.

Câteva exemple relevante de candidați pentru dublul discurs din mesajele anti-vacciniste, anti-”globaliste”, ultraortodoxe și ultranaționaliste, homofobe și xenofobe ale POT și ale lui Călin Georgescu față de electoratul căruia li se adresează:

Notă: POT nu a răspuns, până la publicarea acestui articol, întrebărilor ISE și Context.ro referitoare la situațiile semnalate de jurnaliști.

– Un investitor în vaccinuri și farma (Curevac, Novavax etc), care deschide lista la Senat în Ilfov și are investiții și la Tesla și în alte 15 companii ”globaliste”;

– Un condamnat pentru că a fraudat un examen prin care încerca să devină militar profesionist: A dat bani ca să primească subiectele de examen, a luat 2 ani cu suspendare într-un dosar cu peste 100 de inculpați, toți condamnați. Deschide lista POT la Camera Deputaților în Arad (și soția lui e pe locul 2 la Senat);

– Fani păcănele, fie că obțin câștiguri din ele, fie că le promovează pe social-media, lângă postările lui Călin Georgescu, care spune că o să interzică jocurile de noroc pentru că sunt ”o umilire la adresa poporului român” (locul 4 la Camera Deputaților în Cluj și locul 3 la Camera Deputaților în Dolj);

– ”Dinastii” pe model AUR: Cel puțin 15 perechi de soț-soție identificate de ISE și Context.ro, plus alte rude (în multe cazuri ”familia tradițională” candidează în aceleași circumscripții);

– Un ”sultan” căsătorit cu o prințesă musulmană din Africa, deschide lista Camerei Deputaților la Brăila;

– Traseiști: mulți din AUR, Alternativa Dreaptă (format din M10 fondat de fosta ministră PDL a Justiției Monica Macovei + Forța Moldovei), dar și din USR;

Citește analiza integrală pe Info Sud-Est și Context.ro.