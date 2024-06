EXCLUSIV Producătorul chinez de mașini Chery Auto anunță că va lansa modelul OMODA în România și are în plan deschiderea unei fabrici, după Spania / Fabricile din Europa, o încercare de a diminua impactul tarifelor vamale impuse de Bruxelles

Producătorul chinez de mașini Chery Auto, care deține modelele SUV Omoda și Jaecoo, urmează să lanseze în luna octombrie modelul OMODA în România, a declarat pentru G4Media.ro Marcus Du, brand maganer pentru România.

”În prezent, selectăm parteneri. În ceea ce privește înființarea unei fabrici, am putea lua în considerare acest lucru în viitor. Fabrica va veni anul viitor sau mai târziu. Am înființat deja o fabrică în Spania și am început livrările în Polonia, Spania și Ungaria. Intenționăm să ne lansăm în alte țări, precum Germania, Italia, Republica Cehă și România în viitorul apropiat”, a mai declarat Marcus Du pentru G4Media.ro

La 20 mai, OMODA a livrat 1.000 de vehicule comerciale în Marea Britanie, se arată într-un comunicat al companiei.

JAECOO a fost lansat în Turcia, extinzând și mai mult piața strategică de la intersecția dintre Europa și Asia, anunță compania.

Charlie Zhang, vicepreședintele executiv al mărcii, a declarat că, până în prezent, ”volumul global cumulat al vânzărilor a depășit 220.000 de unități, pătrunzând cu succes pe peste 40 de piețe de pe șase continente, ceea ce îl face unul dintre brandurile auto cu cea mai rapidă creștere la nivel global. Seria OMODA, ca linie de produse de bază a mărcii OMODA&JAECOO, a câștigat rapid favoarea tinerei generații de utilizatori la nivel global, datorită înțelegerii profunde a nevoilor utilizatorilor, a designului futurist unic și a activităților ecologice în stil LOHAS.”

Context

Chery Auto, producătorul auto chinez cu cel mai mare volum de export, se aşteaptă ca planificata sa producţie în Europa să ajute la compensarea impactului tarifelor vamale suplimentare ale UE pentru vehiculele electrice (EV) chineze, a declarat săptămâna trecută Charlie Zhang, vicepreşedintele Chery Auto şi preşedintele diviziei europene, transmite Reuters, citată Agerpres.

Comisia Europeană a informat miercuri că intenţionează să impună tarife vamale suplimentare pentru vehiculele electrice (EV) chineze, începând cu data de 4 iulie, o măsură care este posibil să ducă la represalii din partea Chinei. Vehiculele produse în uzinele chineze şi importate în UE sunt vizate deja de tarife vamale de 10%. Bruxelles-ul intenţionează să majoreze aceste tarife cu 17,4% pentru automobilele BYD, cu 20% pentru automobilele Geely, cu 21% pentru automobilele Chery şi cu 38,1% pentru automobilele SAIC.

„Existenţa unor facilităţi locale de producţie ar trebui să ne ajute să compensăm o parte a impactului”, le-a spus jurnaliştilor Charlie Zhang.

Acesta a adăugat că firma se aşteaptă să înceapă producţia de vehicule electrice la recent achiziţionata fabrică din Barcelona până la finalul anului. Unitatea nu va fi suficientă pentru îndeplinirea planurilor companiei pe termen mediu spre lung din Europa, iar Chery analizează opţiuni pentru o a doua uzină, a explicat oficialul, fără a da detalii suplimentare.

În aprilie, Chery Auto anunţase că va fabrica maşini în Spania, prima sa unitate de producţie din Europa. Şi autorităţile de la Roma au încercat să atragă Chery Auto să producă vehicule electrice în Italia.

În aprilie, Chery Auto anunţa că nou achiziţionata fabrică din Barcelona va fi una dintre principalele sale facilităţi de export la nivel mondial, urmând să producă anual 150.000 vehicule până în 2029, în cadrul societăţii mixte cu producătorul spaniol EV Motors.

Producţia va demara la finalul verii la fabrica pe care grupul nipon Nissan a închis-o în 2021. Chery va începe să fabrice modelul său electric Omoda 5 şi va angaja 150 de foşti angajaţi Nissan, a anunţat directorul general al EV Motors, Pedro Calef.

Acesta a adăugat că în 2025 încă două modele vor fi produse, iar per total uzina va fabrica atât vehicule electrice (EV), cât şi maşini cu combustie internă, ambele companii fiind decise să angajeze până la 1.250 de foşti angajaţi Nissan.

Chery vinde maşini cu combustie internă, hibride şi vehicule complet electrice. Mărcile sale Omoda şi Jaecoo au fost lansate pe toate pieţele importante din Europa.

Până la finalul lui 2025, Chery vrea să lanseze trei modele de SUV-uri pentru fiecare brand, cu diferite tipuri de alimentare. Vânzările EV sunt mai ridicate în nordul Europei decât în sud.