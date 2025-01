EXCLUSIV Procurorul general, Alex Florența, după decizia Înaltei Curți privind expertizele în cazul șoferilor drogați: Avem nevoie de schimbarea urgentă a legii / Vrem să evităm cazuri absolut dramatice cum a fost cazul 2 Mai

Procurorul general Alex Florența a declarat pentru G4Media.ro că o sintagma din Codul Penal ar trebui modificată rapid pentru a evita noi cazuri dramatice cum a fost cazul 2 Mai, după ce Înalta Curte a stabilit luni că este nevoie de expertize pentru a se stabili dacă substanțele psihoactive găsite în organismul unui șofer îi afectează capacitatea de a conduce.

Florența propune modificarea articolului 336 din Codul Penal astfel încât sintagma ”persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive” să fie înlocuită cu ”depistată cu substanțe psihoactive în sânge” pentru a permite ca la momentul depistării în sânge a unei substanțe psihoactive să fie considerată infracțiune fără a mai exista dezbateri suplimentare legate de concentrație și aptitudinea de a influența condusul unui autovehicul.

”Sub avalanşa unor astfel de solicitări de expertize e posibil ca o expertiză de acest tip să dureze între 1 şi 2 ani de zile. În acest interval de timp, acel şofer care a fost depistat, i s-au stabilit pe baza unor probe legale în sânge o anumită concentraţie a acestor substanţe psihoactive, va trebui lăsat în continuare să conducă până când o astfel de expertiză va fi făcută şi va atesta că, da, a avut sau nu aptitudinea de a-i afecta abilităţile de şofer şi, implicit, reprezintă infracţiune”, a explicat Florența pentru G4Media.ro.

Procurorul general a subliniat că singurul lucru care ar trebui făcut de urgenţă în acest moment va fi o iniţiativă legislativă astfel încât textul articolului 336 (din Codul penal – n.r.) să fie modificat pentru a se înlătura acea sintagmă de la care a plecat întreaga discuţie din spaţiul public, sintagma de „aflat sub influenţa substanţelor psihoactive”, şi înlocuirea cu o sintagmă care să fie mult mai clară, mai predictibilă şi în afara oricăror dezbateri.

”Ar trebui să fie în sensul depistării în sânge a unor substanţe psihoactive ca şi formulă a textului de lege, lucru care ar permite ca la momentul în care se face acea analiză toxicologică şi substanţa psihoactivă este depistată în sânge, respectiva conduită să reprezinte infracţiune, fără a mai exista aceste dezbateri suplimentare legate dacă concentraţia de substanţă din sânge mai are sau nu şi aptitudinea de a influenţa condusul. Vrem să avem mai multă siguranţă pe străzi, vrem să evităm cazuri absolut dramatice cum a fost cazul 2 Mai, atunci cu certitudine avem nevoie de o astfel de legiferare”, a mai spus procurorul general, Alex Florența.

Ce spune articolul 336 din Codul Penal

Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și persoana, aflată sub influența unor substanțe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere.

Context

Înalta Curte nu a stabilit un prag minim pentru incriminare privind prezența drogurilor în sânge, însă decizia stabilește efectuarea unor expertize care să stabilească dacă un șofer în cazul căruia au fost depistate substanțe psihoactive în organism a avut sau nu capacitatea de condus afectată.

Acest lucru va duce cel puțin la amânări în procese, potrivit juriștilor consultați de G4Media. Este vorba inclusiv de cazuri amplu mediatizate, precum procesul lui Vlad Pascu.

Surse oficiale de la vârful magistraturii atrag atenția că expertizele obligatorii în toate dosarele de conducere sub influența substanțelor psihoactive vor avea drept consecințe costuri mai mari și tergiversări în instrumentarea și judecarea unor astfel de dosare.

În plus, presupune un risc de corupție în rândul medicilor legiști care vor efectua aceste expertize pentru că șoferii vor fi tentați să apeleze la corupție pentru a obține expertize favorabile, au explicat sursele oficiale.

Pe de altă parte, comunitatea Declic susține decizia Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală al ÎCCJ, prin care a stabilit că a fi sub influență nu înseamnă doar a avea resturi de substanțe interzise în organism, ci trebuie dovedită afectarea capacității de a conduce. Asta înseamnă că, de acum înainte, procurorii vor fi nevoiți să țină cont de expertizele medicilor legiști, se arată într-un comunicat Declic.