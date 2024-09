Evgheni Prigojin a folosit în secret două mari bănci occidentale, JPMorgan și HSBC, pentru plățile grupării paramilitare Wagner în Africa

JPMorgan Chase și HSBC au procesat fără să știe plăți pentru companii din Africa controlate de fostul lider al grupării paramilitare Wagener, Evgheni Prigojin, în timp ce armata sa privată Wagner, afectată de sancțiuni, s-a extins pe un continent unde a fost acuzată de încălcări brutale ale drepturilor omului, scrie Financial Times.

Documente divulgate obținute de Centrul pentru Studii Avansate de Apărare (C4ADS), un think-tank cu sediul la Washington, arată că, în 2017, o companie sudaneză controlată de Prigojin a făcut achiziții de echipamente industriale din China care au trecut prin intermediul unor mari bănci occidentale.

Wagner, pe care Trezoreria SUA l-a acuzat de „execuții în masă, violuri, răpiri de copii și alte brutalități împotriva nevinovaților” în Africa, a devenit celebru pentru furnizarea de servicii mercenare dictatorilor represivi și pentru că a luptat în invazia Rusiei în Ucraina.

Documentele divulgate arată cum Prigojin, al cărui avion s-a prăbușit anul trecut după ce a încercat o revoltă împotriva președintelui rus Vladimir Putin, a reușit să înființeze un imperiu criminal transnațional în domeniul resurselor naturale, în parte prin deturnarea secretă a sistemelor de plăți ale instituțiilor financiare occidentale.

O factură arată că, în august 2017, Meroe Gold, o companie minieră sudaneză care a fost un paravan pentru Wagner, a trimis o plată dintr-un cont bancar local, prin intermediul JPMorgan Chase ca bancă intermediară din New York, către un vânzător din China.

O altă factură din același an arată că Meroe Gold a trimis o plată pentru generatoare diesel și piese de schimb către o societate chineză prin intermediul Hang Seng Bank, care face parte din grupul HSBC.

Nu există nicio dovadă că aceste bănci erau conștiente de faptul că gestionau tranzacții comandate de entități fantomă ale Grupului Wagner.

Meroe Gold nu se afla sub sancțiunile SUA la momentul efectuării plăților, însă Prigojin se afla sub sancțiuni din 2016. În 2018, Meroe a fost pusă ulterior sub sancțiunile SUA pentru că era „deținută sau controlată de Prigojin” și îl ajuta să „exploateze resursele naturale ale Sudanului în interes personal”.

HSBC a refuzat să comenteze tranzacțiile specifice din Sudan, dar banca a declarat că este „profund angajată în combaterea criminalității financiare și în integritatea sistemului financiar global”.

„Am investit semnificativ în crearea și menținerea unui cadru de control eficient pentru a detecta și a atenua acest risc”, a adăugat aceasta.

JPMorgan a declarat: „După o revizuire a detaliilor limitate care ne-au fost împărtășite, nu am găsit nicio înregistrare care să corespundă acestor tranzacții”.

C4ADS, care a publicat un raport privind documentele divulgate, a declarat că tranzacțiile au demonstrat că Prigojin și Wagner nu ar fi putut să se stabilească în Africa fără să beneficieze de sistemul financiar legitim.

Creșterea lui Wagner în țări precum Sudan și Republica Centrafricană a fost rezultatul „unei legături între sistemele licite și ilicite”, a declarat C4ADS.

„Pentru a-și facilita exploatarea timpurie a resurselor naturale, organizația sancționată la nivel internațional s-a bazat pe o rețea de servicii financiare și rețele de transport pentru a muta proviziile și a genera venituri”, a adăugat acesta.

După decesul lui Prigojin, în august 2023, operațiunile pe care acesta le-a construit în Africa au fost absorbite în entități aflate sub controlul direct al Ministerului rus al Apărării.