Cocaină și grenade? Bloggerii ruși râd de teoria lui Putin privind moartea lui Prigojin/ Putin a sugerat că avionul acestuia a explodat din cauza pasagerilor care umblau cu grenade de mână în timp ce erau băuți și drogați

Bloggerii ruși au aruncat în derizoriu insinuarea președintelui Vladimir Putin potrivit căreia avionul lui Evgheni Prigojin a fost aruncat în aer cu grenade de mână în timp ce cei aflați la bord erau beți și drogați cu cocaină, scrie Reuters..

Avionul privat Embraer cu care Prigojin călătorea spre Sankt Petersburg s-a prăbușit la nord de Moscova, ucigând toate cele 10 persoane aflate la bord pe 23 august, inclusiv Dmitri Utkin, cofondatorul grupului de mercenari Wagner, patru gărzi de corp și un echipaj de trei persoane.

Putin a declarat joi că în corpurile celor decedați au fost găsite fragmente de grenade de mână și că anchetatorii au exclus orice impact extern asupra avionului, cum ar fi o rachetă.

Cu toate acestea, Putin a declarat că anchetatorii au greșit că nu au efectuat teste de sânge pentru alcool și droguri, având în vedere că cinci kilograme de cocaină au fost găsite de Serviciul Federal de Securitate la sediul Wagner din Sankt Petersburg la începutul acestui an.

Canalele de comunicare ale lui Wagner au păstrat tăcerea, dar unii susținători și bloggeri ruși și-au exprimat neîncrederea.

„Așadar, un scurt rezumat: cea mai pregătită unitate de luptă din istoria Rusiei moderne a fost comandată de alcoolici și drogați care, fiind militari profesioniști, nu știau să mânuiască grenade de mână?”, a spus canalul Telegram pro-război Children of the Arbat.

Prigojin, care le-a interzis oamenilor săi să consume alcool și droguri sub pedeapsa unor pedepse severe, a murit la două luni după ce a condus o scurtă revoltă împotriva instituției de apărare a Rusiei, care a reprezentat cea mai mare provocare la adresa puterii lui Putin de când fostul spion KGB a ajuns la putere în 1999.

Explicație ridicolă

Diplomații occidentali spun că Putin a ordonat uciderea lui Prigojin după umilința provocată de revoltă. Kremlinul a respins această acuzație nefondată ca fiind o minciună și a declarat că ancheta oficială nu a fost încă finalizată.

„Doi eroi ai marii Rusii au murit în acest accident de avion, în cazul în care cineva a uitat, și nu drogați”, a declarat canalul Telegram Frontul de Sud. „Versiunea despre o auto-detonare este ridicolă și o farsă”.

Un canal Telegram care se numește CHVK a postat un montaj sarcastic cu propria voce a lui Prigojin, spunând: „Nu am avut nici o reacție: „Ei bine, desigur, am mirosit o grămadă de cocaină și apoi am aruncat cu niște grenade în avion”.

Canalul Telegram Grey Zone, care a fost asociat neoficial cu Wagner și care are aproape 600.000 de abonați, a publicat o postare a unui blogger de război care a spus că cocaina la care s-a referit Putin era de fapt pachete de detergent de rufe făcute să arate ca drogurile pe care televiziunea de stat le-a descris în mod fals.

FSB a returnat ulterior pachetele de detergent pudră grupului Wagner, se arată în postare.

Vladimir Pastukhov, un analist politic, a declarat că, în opinia sa, Putin nu se aștepta ca oamenii să creadă versiunea evenimentelor la care făcuse aluzie, ci semnala faptul că Prigojin și asociații săi au fost „executați ca la carte” pentru răzvrătirea lor.

„Însăși alegerea metodei de execuție nu este întâmplătoare, ci profund simbolică. Principalele victime ale revoltei au fost piloții militari doborâți de forțele de apărare aeriană ale lui Wagner. Și de aceea Prigojin însuși nu a murit pur și simplu, ci a devenit un „pilot doborât””, a scris Pastukhov pe Telegram.

„Prezentând o versiune a morții lor care este în mod evident absurdă și demonstrativ umilitoare pentru wagnerii morți și pe care este imposibil de crezut, Putin vrea de fapt ca nimeni să nu o creadă. (Dar) el are nevoie ca societatea să înțeleagă fără echivoc aluzia: așa vor fi tratați toți cei (care ne trădează)”.