Europarlamentarul Vlad Gheorghe: Angajații Romsilva, transformați în ghizi și bucătari pentru Primăria Sectorului 2 / Achiziție directă de catering pentru „tururi ghidate la Parlament”

Europarlamentarul independent Vlad Gheorghe semnalează într-o postare pe pagina sa de Facebook o colaborare suspectă între Romsilva și Primăria Sectorului 2, privind achiziția unor servicii de catering.

„Romsilva, o nouă aroganță: pădurarii transformați în ghizi și bucătari pentru primăria sectorului 2”, a titrat europarlamentarul într-o postare pe rețelele de socializare, în care denunță faptul că „Primăria Sectorului 2 a cumpărat servicii de catering ‘pentru tururi ghidate la Parlament’ prin achiziție directă de la …. Romsilva.”

Vlad Gheorghe susține că „pădurarii au gătit și au ghidat de 50.000 lei doar anul ăsta pentru PS2, și mai e încă timp…”, acuzând Primăria Sectorului 2 că se folosește de o „suveică cu bani publici” care „capătă accente ridicole”.

Europarlamentarul consideră că „Bucureștiul devine o vacă de muls pentru din ce în ce mai multe grupuri de interese, dar atribuirea asta directă e culmea tupeului”, și acuză primarii de sector că „în disperarea lor de a muta bani către instituții opace, Romsilva în cazul ăsta, primarii de sector inventează tot felul de combinații.”

Vlad Gheorghe anunță că o să solicite autorității de supraveghere a achizițiilor publice ANAP să verifice modul de derulare a acestor achiziții, și că „o să cer verificarea achizițiilor Romsilva mai departe, pentru că banii ăia sigur ieșeau de acolo cumva la rândul lor. Și să vedem unde duc firele…”

Europarlamentarul atrage atenția asupra mecanismului folosit, susținând că „sumele vizate sunt sparte în mai multe contracte pentru a se atribui direct și a li se pierde urma prin sutele de achiziții ale unei primării.”

„Rezultatul este că este foarte greu să găsești întreaga achiziție reală, căutând multe ace într-un mare car cu fân”, adaugă Vlad Gheorghe.