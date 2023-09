Eurodeputatul Corina Crețu reacționează după ce Marcel Ciolacu i-a folosit din eroare numele pentru a o indica pe fosta nevastă a lui Buzatu: „În numele adevărului, sper că se vor face precizările necesare”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a comunicat sâmbătă jurnaliștilor decizia de excludere din PSD a președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, după ce acesta e fost reținut de procurori pentru luare de mită. Ciolacu a informat că și partenera/fosta soție a lui Buzatu a fost suspendată din PSD, însă în loc să pronunțe numele senatoarei Gabriela Crețu, a rostit numele eurodeputatei Corina Crețu.

La scurt timp, eurodeputata Corina Crețu (foto jos) a transmis un comunicat cerând ca eroarea să fie remediată, subliniind că nu are absolut nici cea mai mică legătură cu situația familiei Buzatu: „Soția d-lui Dumitru Buzatu se numește Gabriela Crețu, nu Corina Crețu, asa cum s-a spus în declarația din fața sediului PSD, preluată apoi de presă. Doresc să vă asigur în continuare de angajamentul meu de a susține interesele romanilor în Parlamentul European, așa cum am procedat constant în ultimii ani, atât ca membru al Parlamentului European, cât și în calitate de Comisar European. În numele adevărului, sper că se vor face precizările necesare, atât de către cei care au lansat numele meu într-un caz cu care nu am nici cea mai mica legătura, cât și de către cei care au preluat aceasta știre”.

Până la acest moment, Ciolcu n-a ieșit să-și remedieze eroarea.

În schimb, senatoarea Gabriela Crețu s-a declarat revoltată de decizia PSD prin care a fost suspendată din partid, apreciind că fostului ei soț i s-a făcut o înscenare. „Nu sunt de acord cu decizia de suspendare, o voi contesta… Nici nu cred în vinovăția lui Dumitru Buzatu, cred că i s-a făcut o înscenare ceva, dar în primul rând nu sunt de acord cu suspendarea mea. Care sunt motivele pentru care eu am fost suspendată (…)? Dacă era vreun motiv (privind suspendarea sa – n.red), atunci membrii PSD trebuie să aibă opinii și să le discute, nu așa…Pe mine nu m-a sunat nimeni, nu m-a anunțat nimeni să spună care e motivul suspendării”, s-a lamentat Gabriela Crețu într-o intervenție la Digi24.