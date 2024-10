Este posibilă viața pe o lună a lui Jupiter? NASA trimite cea mai mare sondă proiectată vreodată pentru explorarea interplanetară pentru a investiga

Ar putea sistemul nostru solar să găzduiască un al doilea corp ceresc cu viață, în afară de Pământ? Implicațiile unei astfel de descoperiri ar fi uluitoare, iar misiunea Europa Clipper, care urmează să decoleze luni, este primul pas spre a afla, transmite agenția AFP.

O impunătoare sondă NASA este pe punctul de a porni în lunga sa călătorie spre Europa, una dintre numeroasele luni ale lui Jupiter, pe care o va atinge în aprilie 2030.

Este o lume pe care agenția spațială nu a mai observat-o niciodată atât de detaliat: sub suprafața sa înghețată se află un ocean de apă lichidă, cred oamenii de știință.

Launch is slated for Monday, Oct. 14. Here’s how to watch: https://t.co/x4XNEuvd7U pic.twitter.com/qkUkVq39pT

All about NASA’s #EuropaClipper mission to explore Jupiter’s intriguing moon Europa: https://t.co/KX1yfEbiNu

A journey of 1.8 billion miles is about to begin.

Decolarea va avea loc de la Cape Canaveral, în Florida, la bordul unei rachete puternice SpaceX Falcon Heavy. NASA a declarat că vizează o lansare „nu mai devreme de” 12.06 pm ora locală luni (16.06 GMT).

In less than 24 hours, NASA’s @EuropaClipper spacecraft is slated to launch from @NASAKennedy in Florida aboard a @SpaceX Falcon Heavy rocket.

Tune in at 2pm PT / 5pm ET as experts discuss the prelaunch status of the mission. https://t.co/Nq36BeKieX

— NASA JPL (@NASAJPL) October 13, 2024