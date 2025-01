Erling Haaland și-a prelungit contractul cu Manchester City – Înțelegerea este valabilă zece ani

Manchester City a anunțat vineri că a ajuns la o înțelegere cu Erling Haaland pentru prelungirea cu zece ani a contractului atacantului norvegian.

Conform noii înțelegeri, Haaland va fi jucătorul „Cetățenilor” până în 2034, moment în care ar urma să aibă vârsta de 34 de ani.

Atacantul nordic a fost adus la City în 2022, de la Borussia Dortmund. De la acel moment, Haaland a înscris 111 goluri în cele 126 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul formației din Premier League.

În sezonul său de debut de la Manchester City, Halaand a cucerit alături de echipă tripla Premier League, FA Cup și Champions League.

„Sunt super mândru şi fericit. A fost o decizie uşoară. Sunt încântat. Acum mă pot concentra pe deplin pentru a deveni mai bun, pentru că voi rămâne aici mult timp” – Erling Haaland.

Conform Transfermarkt, fotbalistul în vârstă de 24 de ani are o cotă de piață de 200 de milioane de euro.

“I want people to demand a lot from me and put pressure on me!”. 👀🇳🇴 pic.twitter.com/0WoRcuHOD6

🚨🧘🏼‍♂️ Erling Haaland: “Pressure? No problem. I’m staying here for long time, I am City no matter what”.

🚨🔵 Erling Haaland has signed new deal at Manchester City valid until June 2034!

The agreement is valid for 9.5 years, as revealed by @David_Ornstein — with record salary for City 🇳🇴🤝🏻

ℹ️ There will be release clause valid from 2029 but only available at very high numbers. pic.twitter.com/yHOZrKymfm

