Elveţianul Marco Odermatt a câştigat Marele Glob de Cristal pentru al patrulea an consecutiv la schi alpin masculin

Elveţianul Marco Odermatt a câştigat pentru al patrulea an consecutiv Marele Glob de Cristal, terminând sâmbătă al doilea slalomul uriaş de la Hafjell (Norvegia). El este al doilea schior, după Marcel Hirscher, care câştigă de patru ori la rând Cupa Mondială de schi alpin, relatează AFP şi Reuters, citate de News.ro.

Odermatt a cucerit globurile de cristal ale Cupei Mondiale de schi alpin masculin la general şi slalom uriaş, după ce a terminat pe locul al doilea în urma unui podium elveţian.

Conaţionalul său Loic Meillard a fost câştigătorul penultimului slalom uriaş al sezonului în Hafjell, Norvegia, iar Thomas Tumler a ocupat locul al treilea.

Odermatt, în vârstă de 27 de ani, şi-a asigurat deja titlul mondial la super-G pentru al treilea an consecutiv şi este marele favorit pentru a-l câştiga şi pe cel la coborâre la finala Cupei Mondiale de la Sun Valley, Idaho, de săptămâna viitoare.

Odermatt are acum 1.596 de puncte în clasamentul general, cu 635 mai multe decât cel mai apropiat rival norvegian, Henrik Kristoffersen – doar al 16-lea pe zăpada de acasă sâmbătă – cu doar 500 de puncte încă disponibile pentru a fi câştigate.

Titlul la general era deja efectiv o formalitate, deoarece Kristoffersen nu participă la probele de viteză, deşi a avut această opţiune la finale.

„Este incredibil, încă două globuri de partea mea”, a spus Odermatt după ce a terminat cu 0,14 secunde mai lent decât Meillard, ajungând la 106 puncte în faţa lui Kristoffersen. „Cel mare, am simţit deja că l-am avut, dar cel GS a fost încă o luptă mare cu Henrik şi el a schiat atât de bine în Kranjska Gora şi forma mea GS nu este, probabil, la cel mai bun nivel ca am schiat anul trecut. „Aşa că sunt foarte fericit cu locul doi de astăzi.”

Odermatt este pregătit să fie vedeta probelor alpine masculine la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina de anul viitor, elveţianul fiind deja medaliat cu aur la Jocurile Olimpice la uriaş (2022) şi triplu campion mondial la uriaş (2023), super-G (2025) şi coborâre (2023).

Pure dominance. Pure history. 🔮

Marco Odermatt secures his fourth consecutive Overall Crystal Globe since 2021! A streak of excellence, a legacy in the making. 👑

What a champion. What an era. 🚀🇨🇭

#FISAlpine #wintersport #marcoodermatt pic.twitter.com/WC4uqUtGIM

— FIS Alpine (@fisalpine) March 15, 2025