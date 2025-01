Elena Lasconi: Statul român ne datorează răspunsuri privind anularea alegerilor prezidenţiale

Statul român le „datorează răspunsuri” cetăţenilor după anularea de către Curtea Constituţională a României (CCR) a alegerilor prezidenţiale, a declarat, luni, preşedinta USR, Elena Lasconi, transmite Agerpres.

„Acum fix o lună, alegerile prezidenţiale din România erau anulate. Nici astăzi nu ştim exact de ce! Decizia CCR de acum o lună ne-a împărţit în două tabere: unii care au răsuflat uşurat şi spun că era singura soluţie pentru a păzi democraţia şi noi, ceilalţi, cei care au atras atenţia că am avut de-a face cu un gest brutal, contrar democraţiei şi care poate avea efecte majore pe termen lung”, a scris Lasconi pe Facebook.

În opinia acesteia, „statul român ne datorează răspunsuri şi nu le-a dat nici după o lună”.

Ea arată că în prezent nu există un calendar pentru organizarea unor noi alegeri prezidenţiale.

„Avem nevoie să ştim de ce au fost anulate alegerile. Dacă s-a întâmplat ceva atât de grav încât a fost anulat un scrutin prezidenţial, cum de nimeni nu e vinovat cu nimic? Cum de nu avem responsabili pentru asta? Klaus Iohannis şi cei de la vârful statului român ne datorează explicaţii. Nici azi nu avem fixat un calendar pentru alegeri”, scrie Lasconi.

Lasconi face referire la preşedinţii PSD şi PNL.

„Mă întreb de ce, în condiţiile în care de fiecare dată când am stat faţă în faţă cu Marcel Ciolacu şi cu Ilie Bolojan, au spus răspicat că aceste alegeri sunt o prioritate pentru România. Mi-au cerut mie să mă retrag din această cursă. Asta a fost, de fapt, prioritatea lor! Am spus-o şi o repet: nu a fost şi nu este despre mine. Este despre noi toţi! Democraţia este fragilă şi trebuie apărată în fiecare zi. Orice derapaj are consecinţe”, subliniază Elena Lasconi.

În acest context ea le cere „celor care şi-au asumat această decizie fără precedent să iasă şi să ne explice tuturor ce joc au făcut”.

„Să explice, să ne ceară scuze şi să plece. România nu este o moşie pe care ei sunt vătafi! România este un stat democratic, în care cetăţenii merită respect!”, completează preşedinta USR.

Curtea Constituţională a decis, pe 6 decembrie, anularea întregului proces electoral al alegerilor prezidenţiale.

Practic, în urma acestei decizii, au fost anulate rezultatele din primul tur, iar alegerile prezidenţiale se reiau de la zero.

Calendarul acestui nou scrutin urmează să fie stabilit de Executiv.