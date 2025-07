VIDEO Eugenie Bouchard s-a retras din tenis: „S-a închis cercul”

Eugenie Bouchard și-a încheiat oficial cariera de jucătoare profesionistă de tenis de câmp după înfrângerea cu Belinda Bencic din turul al doilea de la Openul Canadei.

Elvețianca s-a impus în trei seturi, scor 6-2, 3-6, 6-4, acesta fiind ultimul meci oficial jucat de Bouchard în circuitul WTA.

În vârstă de 31 de ani, Eugenie spune la revedere tenisului după ce a disputat în carieră o finală de Grand Slam (Wimbledon, 2014) și a jucat alte două semifinale de turnee majore (AO 2014 și Roland Garros 2014).

„Este foarte special să joc ultimul meu meci aici, la Montreal, pe acest teren şi în faţa voastră.

Îmi amintesc că eram mică şi stăteam în tribune, sperând şi visând că voi juca într-o zi pe acest teren, aşa că simt că s-a închis cercul şi îmi închei cariera aici”, a transmis Eugenie Bouchard.

2014 a fost de departe cel mai bun sezon din cariera sportivei care a fost cel mai sus în ierarhia mondială pe locul 5.

Eugenie Bouchard

Rezultate Grand Slam

Eugenie Bouchard’s career comes to an end in Montreal.

🔹Career high world #5

🔹Wimbledon finalist

🔹Roland Garros semifinalist

🔹Australian Open semifinalist

One of the best Canadian players of all time.

The first Canadian player, male or female, to reach a Grand Slam… pic.twitter.com/bx2Yvett6s

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 31, 2025