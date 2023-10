Electrolux România reinventează cel mai popular preparat al Deltei Dunării, într-o rețetă din ingrediente care nu expiră (P)

O ciorbă din ingrediente care nu expiră, nici peste sute de ani, este modul în care Electrolux România trage un semnal de alarmă asupra poluării Deltei Dunării de către turiști.

Zeci de mii de tone de deșeuri rămân anual necolectate în județele riverane Dunării și ajung astfel, în apele fluviului* și apoi în Delta Dunării, ceea ce duce la scăderea biodiversității acvatice, dar și la afectarea unui ecosistem care pentru locuitorii Deltei înseamnă „acasă”.

Pentru a-i face și pe turiști să conștientizeze ce lasă în urmă, Electrolux împreună cu pescarii Deltei au reinventat cel mai popular fel de mâncare, iubit de localnici, dar și de turiști deopotrivă, într-un preparat pe care nimeni nu și l-ar dori în farfurie: Ciorba PETscărească. Astfel, în perioada 25-27 august, echipa Electrolux România și pescari din Delta Dunării au devenit PETscari, capturând PET-uri din Deltă, într-o acțiune de colectare a deșeurilor, ce s-a transformat într-un demers de conștientizare cu privire la protejarea biodiversității din zonă și într-un semnal de alarmă menit să îi mobilizeze pe turiștii din Delta Dunării spre un comportament mai responsabil față de natură.

“Electrolux are o tradiție de zeci de ani în dezvoltarea de produse electrocasnice performante care să asigure curățenia din casele consumatorilor noștri. Dar și în afara caselor noastre, e important să păstrăm curățenia prin respect față de mediu și, la nevoie, prin activități de voluntariat. De aceea, ne-am propus să mergem acolo unde nu toată lumea face curat, în natură, și să creăm o nouă filosofie prin care să învățăm să respectăm mediul înconjurător, să nu poluăm, iar dacă alții o fac, să nu trecem nepăsători pe lângă: filosofia de a fi PETscar, pe care o poate adopta oricine, oriunde, dacă iubește cu adevărat natura. Suntem mândri că, susținuţi de pescari ai Deltei, dar și de autoritățile din localitatea Crișan, am capturat zeci de saci de deșeuri din Delta Dunării pe care i-am trimis spre reciclare și suntem determinați să continuăm să mobilizăm și alte comunități în aceeași inițiativă” a declarat Teodora Juravle, Director de Marketing Electrolux România.

Cel mai popular fel de mâncare din Deltă preparat din ingrediente care nu expiră a fost pregătit din PET-uri lăsate în urmă de turiști și colectate în inițiativa Electrolux. Ciorba PETscărească a devenit astfel, un simbol al responsabilității față de colectarea deşeurilor din Delta Dunării şi respectarea biodiversităţii din zonă, și face parte dintr-o inițiativă amplă de conștientizare inițiată de Electrolux, cu privire la importanța colectării deșeurilor din natură și reciclării.

În linie cu strategia sa de sustenabilitate, For the Better 2030, grupul Electrolux și-a propus să integreze mai multe soluții ce țin de economia circulară, prin înlocuirea materiilor prime cu materiile reciclate, acolo unde este posibil, dar și prin utilizarea unor soluții de ambalare mai durabile. În acest sens, compania și-a propus să crească proporția de plastic reciclat cu până la 50% până în 2030, să crească cantitatea de oțel pe bază de fier vechi și să identifice modele de afaceri circulare relevante care pot fi extinse. În plus, în 2022, aproape 98% din totalul deșeurile produse de unitățile de producție au fost fie reutilizate, fie recuperate, iar pe termen lung, compania își propune să ajungă la zero deșeuri transportate la gropile ecologice.

