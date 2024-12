Eddie Jordan, fondatorul echipei Jordan Grand Prix F1, a dezvăluit că suferă de cancer

În cadrul podcastului său săptămânal dedicat Formulei 1, „Formula For Success”, Eddie Jordan, fondatorul fostei echipe Jordan Grand Prix, a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer de prostată și vezică, într-o formă „destul de agresivă”.

Omul de afaceri irlandez, în vârstă de 76 de ani, a explicat că boala s-a răspândit către coloana vertebrală și pelvis. Cancerul i-a fost diagnosticat mai devreme în acest an, conform L’Equipe.

În ceea ce privește chimioterapia sa, el povestește că au fost „câteva zile foarte întunecate, dar am trecut peste ele”, insistă el, liniștindu-i pe cei prezenți la podcastul său, prezentat împreună cu fostul pilot britanic David Coulthard. Înainte de a continua: „Du-te și fă-ți testele, pentru că în viață, ai oportunități!”

Eddie Jordan has revealed he was diagnosed with cancer earlier this year. pic.twitter.com/OlMEiLeBaA

— BBC Sport (@BBCSport) December 12, 2024