Echipajul de 8+1 masculin, locul 2 în finala B, la Campionatul Mondial de Canotaj

Echipajul de 8+1 masculin (M8+) s-a clasat pe locul 2 în finala B de la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, transmite News.ro.

Echipajul este compus din Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuţescu, Constantin Adam, Claudiu Neamţu şi Adrian Munteanu.

În clasamentul general, echipajul a ocupat poziţia 8.