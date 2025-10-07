Echipa de ciclism Israel Premier Tech îşi va schimba numele, după ce protestatarii pro-palestinieni i-au contestat puternic prezența în competiţii
Echipa ciclistă Israel Premier Tech a anunţat luni, într-un comunicat, că îşi va schimba numele. Decizia vine după ce protestatarii pro-palestinieni au contestat puternic prezenţa echipei în competiţii, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Schimbarea numelui echipei Israel Premier Tech va fi efectuată repede, „îndepărtându-se de identitatea sa israeliană actuală”.
Astfel, cuvântul „Israel” nu va mai fi menţionat în viitorul nume al echipei de ciclism.
„Cu un angajament neclintit faţă de sportivii, personalul şi partenerii noştri valoroşi, s-a luat decizia de a redenumi echipa, îndepărtându-se de identitatea sa israeliană actuală”, a anunţat echipa într-un comunicat publicat luni, adăugând că proprietarul său, miliardarul israeliano-canadian Sylvan Adams, se va retrage în sezonul următor şi „nu va mai vorbi în numele echipei”.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Premierul Spaniei pledează pentru excluderea Israelului din competiţiile sportive internaţionale „atât timp cât barbaria va continua” în Gaza
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.