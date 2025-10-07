Echipa de ciclism Israel Premier Tech îşi va schimba numele, după ce protestatarii pro-palestinieni i-au contestat puternic prezența în competiţii

Echipa ciclistă Israel Premier Tech a anunţat luni, într-un comunicat, că îşi va schimba numele. Decizia vine după ce protestatarii pro-palestinieni au contestat puternic prezenţa echipei în competiţii, transmite News.ro.

Schimbarea numelui echipei Israel Premier Tech va fi efectuată repede, „îndepărtându-se de identitatea sa israeliană actuală”.

Astfel, cuvântul „Israel” nu va mai fi menţionat în viitorul nume al echipei de ciclism.

„Cu un angajament neclintit faţă de sportivii, personalul şi partenerii noştri valoroşi, s-a luat decizia de a redenumi echipa, îndepărtându-se de identitatea sa israeliană actuală”, a anunţat echipa într-un comunicat publicat luni, adăugând că proprietarul său, miliardarul israeliano-canadian Sylvan Adams, se va retrage în sezonul următor şi „nu va mai vorbi în numele echipei”.