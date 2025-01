După ce l-a învins pe Djokovic, americanul Reilly Opelka a trecut şi de francezul Mpetshi Perricard şi s-a calificat în finală la Brisbane

Jucătorul american de tenis Reilly Opelka, locul 293 ATP, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului de la Brisbane, relatează News.ro.

Opelka a trecut în semifinale de francezul Giovanni Mpetshi Perricard, locul 30 mondial, scor 6-3, 7-6 (4).

În finală, Opelka, care în sferturi l-a eliminat pe sârbul Novak Djokovici, va evolua contra cehului Jiri Ledecka, locul 23 ATP, care a beneficiat de abandonul bulgarului Grigor Dimitrov, la scorul de 6-4, 4-4.

The stage is set in Brisbane 🍿

Who will take the 👑?!@BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/jZta4Ydyw8

— ATP Tour (@atptour) January 4, 2025