Dunărea a ieşit din matcă la Budapesta, nivelul apei este cel mai ridicat din 2013 încoace / Ploile, ninsorile abundente urmate de vreme blândă au declanșat indundații timpurii

Fluviul Dunărea a ieşit joi din matcă la Budapesta, nivelul apei atingând cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, în condiţiile în care ploile şi ninsorile abundente, urmate de o vreme blândă, au declanşat inundaţii neobişnuit de timpurii, în timpul iernii, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Direcţia Generală pentru Managementul Apelor din Ungaria a declarat că Dunărea a atins miercuri târziu un nivel maxim de 6,93 metri, sub nivelul de 8,91 metri înregistrat în 2013, când au început inundaţiile extreme în Europa Centrală după ploile abundente de la sfârşitul lunii mai.

❗🌊🇭🇺 – Budapest was submerged: the Danube overflowed its banks in the capital of Hungary.

1200 km under threat of flooding. The water immediately reached the central neighborhoods of the city, even the parliament.

Means of transport must be removed from this area and people… pic.twitter.com/ZZWN7LOh70

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) December 27, 2023