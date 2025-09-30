Dumitru Andreşoi, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine ”Dacia”, și trei funcționari APIA, trimiși în judecată de către procurorii europeni / Prejudiciu de 2,2 de milioane de euro într-o afacere cu pășuni / Cei trei riscă între trei și zece ani de închisoare

Preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine ”Dacia”, Dumitru Andreşoi, a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO) din Timișoara pentru o schemă infracțională prin care s-au obținut în mod fraudulos fonduri UE în valoare de 2,2 milioane EUR pentru pășuni.

Dumitru Andreşoi e considerat ca fiind cel mai mare crescător de oi din România. Potrivit anchetei, acesta a pus la punct o schemă infracțională pentru a obține subvenții UE pentru pășuni care nu erau eligibile pentru fonduri, folosind funcționari publici din cadrul agenției de plăți din România pentru a facilita procesul, precizează EPPO într-un comunicat de presă.

În același dosar mai sunt Veronica Topor, directorul adjunct al APIA Hunedoara, şi Marius Szabo, şef de serviciu în cadrul aceleiaşi instituţii.

Între 2018 și 2023, crescătorul de oi ar fi folosit angajați pentru a identifica și a închiria pășuni pe care nu le deținea, înregistrându-le pe numele părinților săi și al unei societăți pe care o controla, în scopul obținerii frauduloase de fonduri europene.

Funcționari publici din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) din România – Centrul Județean Hunedoara sunt, de asemenea, acuzați de complicitate la această schemă. Conform anchetei, crescătorul de oi a depus cereri de subvenție pentru terenuri pe care nu le deținea, a supraevaluat suprafața suprafețelor eligibile și a inclus terenuri forestiere neeligibile, cu sprijinul funcționarilor APIA.

În acest fel, suspectul a obținut aproximativ 2,2 milioane EUR (11,2 milioane RON) în fonduri europene pentru agricultură. O cerere suplimentară de aproximativ 1,59 milioane EUR (7,9 milioane RON) a fost depusă la APIA, dar fondurile nu au fost plătite, datorită investigației în timp util a EPPO.

Dacă sunt găsiți vinovați de aceste acuzații, cei trei riscă între trei și zece ani de închisoare.

Înainte de aceste inculpări, alți cinci suspecți, inclusiv doi funcționari publici, încheiaseră deja acorduri de recunoaștere a vinovăției care au fost înaintate instanței. Toți au pledat vinovați la acuzații.

Pentru a compensa prejudiciul adus bugetului UE, au fost sechestrate 86 de parcele de teren deținute de principalul inculpat, în valoare estimată de 170 000 EUR (841 968,33 RON).

Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției de către instanțele judecătorești române competente.