Dronele rusești survolează rutele cu armament american din Germania

Oficialii militari americani și europeni se arată tot mai îngrijorați de aceste zboruri, deși actele de sabotaj ale rușilor s-au redus, scrie The New York Times, citat de Rador.

Potrivit declarațiilor unor oficiali americani și occidentali, Rusia sau aliați de-ai săi lansează drone de supraveghere deasupra rutelor folosite de Statele Unite și de aliații lor pentru transportul unor echipamente militare prin estul Germaniei, colectând informații care ar putea fi folosite în vederea întăririi campaniei de sabotaj a Kremlinului, venind totodată în ajutorul trupelor sale din Ucraina.

Potrivit surselor oficiale, o serie de funcționari americani și germani au discutat despre acțiunile rusești de sabotaj, printre acestea numărându-se și cele care au dus la arestarea, în luna mai, a trei ucraineni acuzați că ar face parte dintr-un complot având legături cu Rusia.

Campania rusească de sabotaj a dus la provocarea unor incendii în niște depozite din Marea Britanie, la atacul asupra unui dig din Norvegia, la tentative de tăiere a unor cabluri de sub Marea Baltică și la o serie de operațiuni menite să aducă războiul din Ucraina mai aproape de centrul Europei și să submineze sprijinul față de Kiev.

După ce au atins un vârf anul trecut, în acest an, numărul sabotajelor lansate de ruși a scăzut semnificativ, după cum reiese din declarațiile unor oficiali ai serviciilor occidentale de informații. În parte, asta se datorează întăririi securității din Europa și eforturilor depuse de serviciile de informații americane și europene în vederea prevenirii unor astfel de atacuri.

Scăderea ar putea reflecta totodată și o intensificare a activității diplomatice pentru a pune capăt luptelor din Ucraina.

„Rușilor le este tot mai greu să opereze într-un asemenea peisaj”, a declarat Seth Jones, un cercetător care studiază problema în cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. „Dar nu este exagerat de presupus că rușii sunt ceva mai precauți acum, având în vedere că se poartă niște negocieri”.

Într-un studiu publicat în luna martie, Jones arăta că, în perioada 2022 – 2023, numărul sabotajelor rusești din Europa crescuse de patru ori, după care s-a triplat din nou în perioada 2023 – 2024. Dar Jones a scos în evidență niște evenimente semnalate în primele șase luni din acest an, când doar patru acțiuni ar fi putut fi considerate acte de sabotaj sau tentative de sabotaj din partea Rusiei.

La rândul său, și Institutul Internațional pentru Studii Strategice a publicat, în această lună, un studiu potrivit căruia, în acest an, operațiunile de sabotaj s-au rărit, dar pericolul se menține, europenii trebuind să coordoneze niște acțiuni de ripostă.

Într-o declarație scrisă, trimisă Senatului în luna iunie, generalul Alexus G. Grynkewich, în prezent, șeful Comandamentului Americano-European, sublinia că, în acest an, sabotajele s-au împuținat „din cauză că populația este mai atentă, iar eforturile autorităților europene în vederea înăspririi legislației au devenit mai robuste”.

Pe vremea Administrației Biden, Statele Unite transmiteau informații Europei pentru a o ajuta să lanseze un front unit printre țările membre ale NATO. Schimbul de informații a continuat și sub Administrația Trump.

Birourile americane de spionaj au transmis guvernelor europene informații despre eventuale acțiuni de sabotaj, după cum reiese din declarațiile unor persoane la curent cu discuțiile. Printre acestea s-a numărat și un avertisment transmis oficialilor germani de resort cu privire la un complot care viza transportul unor aparate pentru materiale explozibile sau incendiare la bordul unor avioane de marfă care tranzitau Germania.

Avertismentul a dus la arestarea a trei cetățeni ucraineni în Germania și în Elveția. Într-o declarație de la vremea aceea, biroul Procuraturii Federale din Berlin a precizat că planul părea să se înscrie într-un complot menit să ducă la distrugerea infrastructurii logistice destinate navigației comerciale.

Aparatura era destinată unor localități din Ucraina, dar persoane la curent cu problema au spus că nu era clar dacă acestea erau adevăratele obiective sau dacă ele ar fi trebuit să explodeze la bordul unor avioane de mărfuri din Germania.

Potrivit oficialilor occidentali, deși operațiunile de spionaj ale Rusiei au fost mai mult ca niciodată supravegheate, rușii și-au mai păstrat capacitatea de a recruta oameni care să lanseze atacuri în Europa.

În consecință, oficialii armatelor din SUA și din Europa s-au arătat tot mai îngrijorați de zborul dronelor prin Germania.

Concentrate mai ales în Thuringia, un land din estul Germaniei, asemenea zboruri au fost pomenite și de WirtschaftsWoche, o publicație germană care a făcut ample relatări despre campania de sabotaj.

WirtschaftWoche a relatat că Germania își întărește sistemele antidronă din bazele sale militare. Un purtător de cuvânt al serviciilor armate germane a declarat pentru această revistă că zborurile dronelor în apropierea bazelor militare implică riscuri considerabile de securitate.

Revista a mai relatat că cel puțin o parte din drone sunt fabricate în Iran, iar niște oficiali ai serviciilor germane de informații cred că s-ar putea ca măcar o parte din zboruri să fi fost lansate de la bordul unor vase din Marea Baltică.

Oficialii americani au confirmat zborurile, dar au spus că nu le-au putut descoperi originea. Ei cred că dronele ar fi fost lansate de ruși sau de oameni care lucrează pentru serviciile rusești de informații.

Jones afirmă că dronele care zboară deasupra rutelor de aprovizionare ilustrează un „spionaj clar”, având în vedere că Rusia încearcă să afle care sunt firmele care fabrică arme pentru Ucraina și cum sunt aceste arme transportate în Polonia și mai departe, în Ucraina.

El afirmă că, cel mai probabil, supravegherea prin drone are o legătură cu informațiile de pe front, menite să ofere armatei ruse o idee mai bună despre armamentul cu care ar putea avea de-a face, și când anume.

Dar Jones și oficialii occidentali mai spun că, dacă Rusia va hotărî să își sporească acțiunile de sabotaj pe viitor, ea s-ar putea folosi de informațiile culese de drone.

„Dacă, la un moment dat, rușii ar vrea să devină mai agresivi și să afle mai multe prin acest mod de a colecta informații, ei vor ști ce companii fac exporturi și ce rute sunt folosite”, mai spune Jones. „Asta ar fi util dacă ei ar dori să lanseze acțiuni de sabotaj sau niște operațiuni subversive”.

Traducerea Rador: Alexandru Danga