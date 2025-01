Drame politice la Ottawa. Canada se pregătește de sfârșitul erei Trudeau

Premierul canadian Justin Trudeau se află într-o situație extrem de delicată, fiind la un pas de a renunța la șefia guvernului de stânga, după ce popularitatea sa s-a prăbușit în sondaje, iar un număr din ce în ce mai mare de colegi din propriul partid nu-l mai consideră potrivit pentru a conduce țara frunzei de arțar. Canadienii așteaptă ca Trudeau să-și anunțe decizia privind viitorul politic în următoarele zile, dar șansele de a rămâne în funcție scad pe zi ce trece. Drama politică de la Ottawa se desfășoară în contextul în care Canada se pregătește pentru un război tarifar cu Statele Unite, anunțat de președintele ales, Donald Trump.

Contestat de canadieni

Premierul Justin Trudeau își analizează în aceste zile viitorul politic, după ce ultimele săptămâni au fost martorele unor evenimente dramatice la Ottawa, care au culminat cu demisia ministrului său de finanțe, unul dintre aliații săi importanți, Chrystia Freeland.

Mișcarea politică surprinzătoare a provocat un nou val de cereri ca Trudeau să demisioneze din funcția de lider al Partidului Liberal (de stânga), atât din interiorul formațiunii, cât și din partea unor aliați și canadiani obișnuiți.

Venit la putere în 2015, după ce a câștigat de o manieră categorică alegerile parlamentare cu o agendă extrem de progresistă, Justin Trudeau era considerat noua imagine a stângii internaționale. Atunci când a depus jurământul, politicianul în vârstă de 43 de ani a fost lăudat cu titluri entuziasmate de ziarele din întreaga lume după ce a explicat motivul pentru care cabinetul său includea un număr egal de femei și bărbați, precum și persoane cu dizabilități, trei membri ai comunității sikh și doi din rândul populațiilor indigene.

“Pentru că este 2015,” a afirmat zâmbind Trudeau, lăsând să se înțeleagă că atitudinile progresiste vor fi în centrul politicilor sale pe perioada guvernării.

Imediat după ce a preluat mandatul de șef al guvernului canadian (după un deceniu de “politici conservatoare eșuate,” așa cum le-a numit Trudeau), premierul era înfățișat făcându-și selfie-uri cu Barack Obama și a fost prezentat într-un material de către revista Vogue care l-a numit „New Young Face of Canadian Politics” – un lider progresist, feminist și susținător al minorităților.

Ulterior, după ce Donald Trump a fost ales la Casa Albă pentru primul mandat, un profil laudativ realizat de revista Rolling Stone se întreba dacă Trudeau era “cea mai bună speranță a lumii libere” – un contrapunct internaționalist la președintele american, o voce puternică în slujba acțiunilor decisive privind schimbările climatice, un progresist în probleme sociale, cu o viziune pro-imigrație solidă.

După aproape zece ani în fruntea guvernului de la Ottawa însă, Trudeau este perceput astăzi de cei mai mulți dintre canadieni ca un lider incompetent și arogant, rupt de realitate, ce a implementat politici care au afectat negativ una dintre cele mai puternice economii din lume și a condus o administrație ineficientă și marcată de numeroase scandaluri, inclusiv de corupție.

Nu este de aceea de mirare că cele mai recente date de la Institutul Angus Reid, cel mai important realizator de sondaje de opinie din Canada, arată că sprijinul canadienilor pentru Partidul Liberal a ajuns la doar 16%.

Acesta reprezintă cel mai scăzut nivel de sprijin pentru stânga de când Angus Reid a început să analizeze aceste date, în 2014. Analiștii cred că procentele sunt, foarte probabil, cel mai scăzut suport politic pe care liberalii (termen care desemnează stânga în Canada) l-au primit vreodată în epoca modernă.

Chiar și în cea mai proastă performanță electorală din istoria de 157 de ani a partidului, alegerile din 2011 în care formațiunea de stânga a fost condusă de Michael Ignatieff, liberalii au primit voturile a 18,9% dintre canadieni.

Între timp, în timp ce își analizează viitorul politic în timpul unei vacanțe de ski în Columbia Britanică, rata de aprobare a prim-ministrului Trudeau a scăzut și ea la un nivel record de 22 la sută. Ca semn al frustrărilor tot mai mari pe care le au față de Trudeau, înregistări devenite virale în ultimele zile l-au arătat pe lider insultat de canadieni obișnuiți pe pârtia de ski, o performanță negativă rară pentru o națiune considerată extrem de tolerantă.

De asemenea, tot mai mulți colegi din Partidul Liberal i-au cerut în mod public lui Trudeau să plece.

“Prim-ministrul Justin Trudeau nu mai are sprijinul caucusului (grupul parlamentar) și, pentru a-și păstra o oarecare demnitate, ar trebui să-și prezinte imediat demisia,” a scris George Chahal, un deputat de Calgary, într-o scrisoare datată 27 decembrie.

Mesajul acestuia a urmat unei întâlniri virtuale recente în timpul căreia 51 de membri liberali ai Parlamentului din Ontario au discutat despre situația lui Trudeau.

După întâlnire, cel mai mare grup de deputați al partidului a transmis prim-ministrului un mesaj simplu: Demisia, a scris Politico.

“Am ajuns la un punct de cotitură,” a spus un liberal care a participat la întâlnire. “Există acum o masă critică care a fost atinsă și care nu exista înainte.”

În timp ce Trudeau a spus că va reflecta asupra revoltei tot mai mari în propria tabără liberală, aproape jumătate (46%) dintre canadieni și trei din cinci (59%) susținători liberali actuali spun că este timpul ca premierul să se retragă și să ceară organizarea unui concurs pentru șefia partidului, a indicat Angus Reid. Alți doi din cinci (38%) canadieni cred că Trudeau ar trebui să anunțe alegeri generale atunci când se va întoarce din vacanța de iarnă.

Contextul politic

Legiuitorii canadieni urmează să revină la Ottawa la 27 ianuarie. Dacă guvernul minoritar al lui Trudeau va fi răsturnat, canadienii vor fi chemați la urne în 2025 pentru a vota în cadrul alegerilor federale anticipate.

Va fi însă răsturnat Trudeau de la putere? Analiștii cred că acesta ar fi cel mai previzibil scenariu, în condițiile în care controlul liberalilor asupra puterii a devenit tot mai fragil.

Partidul Noilor Democrați (NPD), o formațiune a stângii progresiste care fost un aliat constant al guvernului minoritar după alegerile din 2021, nu mai plănuiește să-i sprijine pe liberali și a anunțat că va vota pentru îndepărtarea lui Trudeau de la putere.

De asemenea, Trudeau a fost abandonat de grupul liberal din Atlantic, considerat vital pentru eforturile premierului de a câștiga un al patrulea mandat.

Liberalii din Atlantic au afirmat că este în interesul primului ministru să demisioneze. Parlamentarii liberali au spus că nu mai cred că Trudeau îl poate învinge la urne pe Pierre Poilievre, liderul conservator care și-a atras o susținere puternică în rândul canadienilor, speculând nemulțumirile generale generate de criza locuințelor și a accesibilității, precum și de costurile ridicate ale nivelului de trai.

“Timpul este esențial, iar caucusul nostru este de părere că nu este sustenabil să rămâneți lider și că trebuie să permitem conversațiile necesare despre tranziție,” a scris Kody Blois, președintele Atlantic Caucus, într-un mesaj către premierul Trudeau la 23 decembrie.

Liberalii din regiunea Atlantică au avertizat, de asemenea, că Canada ar putea fi împinsă în zonă de instabilitate dacă Donald Trump își va ține promisiunea de a aplica un tarif de 25% pentru toate mărfurile canadiene începând din prima zi a președinției sale.

În sfârșit, liberalii din Quebec s-au alăturat și ei colegilor din regiunea Atlantică și celor din Ontario, cerând plecarea lui Trudeau din fruntea formațiunii.

Trump, un factor decisiv?

În contextul dramelor politice care afectează Ottawa, analiștii cred că un factor decisiv în decizia lui Trudeau privind viitorul său politic îl reprezintă Donald Trump.

Reamintim că, la sfârșitul lunii noiembrie, într-o întâlnire pe care au avut-o la reședința republicanului din West Palm Beach (Florida), Trump i-a sugerat prim-ministrului canadian că, dacă tarifele pe care le va impune Canadei din cauza eșecului de a aborda problemele comerciale și de imigrație ar distruge economia vecinului de la nord, poate că acesta ar trebui să devină cel de-al 51-lea stat al Americii.

Remarca a fost făcută după ce Trudeau a efectuat o vizită neașteptată la Mar-a-Lago, în contextul în care Trump, care a câștigat de o manieră categorică alegerile pentru Casa Albă, a amenințat că va impune tarife extinse asupra produselor canadiene. Mai exact, Trump a susținut că va implementa tarife suplimentare de 25% împotriva Canadei și Mexicului din cauza eșecurilor acestora de a reduce fluxul de imigranți ilegali și traficul de droguri ilicite din acele țări către SUA.

Canada, o țară cu 40 de milioane de locuitori, este unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Americii și trimite aproximativ 75% din totalul exporturilor sale către SUA. Cele două țări împărtășesc, de asemenea, lanțuri de aprovizionare profund integrate. Relația dintre cele două state este considerată cea mai de succes și durabilă relație bilaterală din lume.

Sursele FoxNews au oferit detalii suplimentare despre întâlnirea dintre cei doi lideri, pe care Trump a descris-o drept “foarte productivă” și în cadrul căreia problemele legate de tarife, securitatea la frontieră și deficitele comerciale au fost în prim-plan.

La cina de la Mar-a-Lago au luat parte, printre alții, senatorul republican Dave McCormick, viitorul consilier pe probleme de securitate națională al lui Trump, Mike Waltz, și CEO-ul Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick.

Două persoane prezente la masă, care au auzit discuția dintre cei doi lideri, au afirmat că Trump, deși cordial și primitor, a fost foarte direct în ceea ce privește ceea ce dorește de la omologul său din nord.

Trump i-a spus lui Trudeau că Canada a eșuat în privința frontierei cu SUA, permițând trecerea unor cantități mari de droguri și persoane, inclusiv imigranți ilegali din peste 70 de țări diferite.

Sursele spun că Trump a devenit și mai animat atunci când a venit vorba despre deficitul comercial al SUA cu Canada, pe care l-a estimat la peste 100 de miliarde de dolari.

Președintele ales i-a spus șefului executivului de la Ottawa că, dacă Canada nu poate rezolva problemele de la graniță și deficitul comercial, va impune un tarif de 25% pe toate bunurile canadiene încă din prima zi a mandatului său.

Trudeau i-a răspuns lui Trump că nu poate impune un astfel de tarif deoarece ar distruge complet economia Canadei. Trump a replicat, întrebând: “Deci țara dumneavoastră nu poate supraviețui decât dacă înșală SUA cu 100 de miliarde de dolari?”

Trump i-a sugerat apoi lui Trudeau ca țara frunzei de arțar să devină cel de-al 51-lea stat al Americii, ceea ce i-a făcut pe premierul liberal și pe ceilalți oficiali canadieni să râdă nervos, conform surselor citate de FoxNews.

Trump a continuat, spunându-i lui Trudeau că, deși titlul de prim-ministru este mai prestigios, el ar putea fi numit guvernator al celui de-al 51-lea stat american.

Sursele au declarat pentru FoxNews că, în acel moment, unul dintre cei prezenți a intervenit și i-a spus lui Trump că Canada ar fi un stat foarte liberal, ceea ce a stârnit și mai multe râsete. Trump a sugerat atunci că, eventual, Canada ar putea deveni două state: unul conservator și unul liberal.

Viitorul occupant al Biroului Oval i-a mai spus lui Trudeau că, dacă nu poate gestiona lista sa de cerințe fără să înșele comercial Statele Unite, poate că într-adevăr Canada ar trebui să devină un stat sau două, iar Trudeau ar putea deveni guvernator.

Deși sursele FoxNews au spus că schimbul de replici a stârnit multe râsete printre cei prezenți, Trump a transmis mesajul că așteaptă schimbări până pe 20 ianuarie, data când va prelua oficial frâiele Americii.

Ulterior, Trump l-a mai luat peste picior pe Trudeau de câteva ori pe rețelele de socializare. Analiștii cred că mesajele președintelui american ales sunt o tactică de intimidare și de forțare a lui Trudeau să accepte cerințele viitoarei Administrații de la Washington. De asemenea, ele complică poziția internă lui Trudeau, aflat în fața celui mai dificil test politic din cariera sa.

Scenarii la Ottawa

În acest climat politic tensionat, analiștii canadieni au avansat câteva scenarii care ar putea apărea pe scena politică de la Ottawa.

# Prorogarea ședinței Camerei Comunelor. Așa cum am menționat anterior, Camera Comunelor se reunește în prima ședință de după vacanța de iarnă la 27 ianuarie. Indiferent dacă Trudeau demisionează sau nu din funcția de lider liberal, guvernul ar putea solicita prorogare pentru a pune capăt tuturor activităților Camerei Comunelor.

Dacă guvernatorul general Mary Simon acceptă cererea de prorogare, toată legislația în așteptare va fi efectiv anulată și eliminată de pe ordinea de zi.

După reconvocarea Camerei, un nou discurs al tronului ar stabili agenda legislativă actualizată a guvernului. În plus, legislația aflată în desfășurare înainte de prorogare ar putea fi, eventual, reluată.

Situația nu ar fi nouă. În 2008, fostul prim-ministru conservator Stephen Harper a amânat întrunirea Parlamentului cu puțin timp înainte de un vot de neîncredere care ar fi putut duce la înfrângerea guvernului său conservator minoritar și înlocuirea acestuia cu o coaliție NDP-Partidul Liberal sprijinită de Bloc Québécois (un partid care promovează interesele Quebecului și susține suveranitatea provinciei, adică separarea Quebecului de restul Canadei pentru a deveni un stat independent).

# Vot de neîncredere. Conservatorii, Bloc Québécois și NPD au anunțat că sunt gata să doboare guvernul liberal printr-un vot de neîncredere.

Adoptarea unei moțiuni de neîncredere în Camera Comunelor ar putea declanșa imediat alegeri anticipate.

O oportunitate de a răsturna guvernul liberal ar putea veni încă de pe 30 ianuarie, determinată de planul parlamentarului conservator din New Brunswick, John Williamson, de a avansa o moțiune prin intermediul Comitetului de Conturi Publice.

Williamson a afirmat că intenționează să introducă o moțiune de neîncredere la următoarea întâlnire a comitetului prezidat de conservatori, pe 7 ianuarie. Williamson a adăugat că va continua să programeze întâlniri ale Comitetului pe tot parcursul lunii ianuarie, dacă membrii liberali ai Comitetului vor respinge moțiunea sa.

Dacă moțiunea va avea succes, aceasta va fi transmisă Camerei Comunelor pentru dezbatere ulterioară și ar putea fi votată încă de pe 30 ianuarie.

Până acum, liberalii au supraviețuit cu sprijinul NPD moțiunilor anterioare de neîncredere depuse de conservatori. De data aceasta însă, situația va fi complet diferită. Așa cum am spus anterior, liderul NPD, Jagmeet Singh, a spus că partidul său va prezenta propria sa moțiune de neîncredere cât mai curând posibil, indiferent cine va fi liderul liberal.

Conservatorii, NPD și Blocul Québécois vor primi cu toții opoziție cu câteva zile înainte de 26 martie, când li se permite să introducă afaceri precum moțiuni de neîncredere.

CTV News a precizat că conservatorii, NDP și Bloc Québécois vor avea fiecare zile de opoziție înainte de 26 martie, când li se va permite să introducă inițiative precum moțiuni de neîncredere.

Cu toate acestea, programarea acestor zile depinde de liderul guvernamental al Camerei Comunelor, astfel încât ele s-ar putea să nu aibă loc înainte de mijlocul sau sfârșitul lunii martie.

# Cursa pentru succesiunea lui Trudeau. Dacă Trudeau răspunde apelurilor de a demisiona din funcția de lider al Partidului Liberal, acest lucru va declanșa o competiție pentru succesiunea sa.

Conform statutului Partidului Liberal, executivul partidului trebuie să convoace o întâlnire în termen de 27 de zile de la demisia liderului pentru a stabili regulile și infrastructura necesare pentru desfășurarea competiției privind noul șef al formațiunii.

O prevedere din statut stipulează că grupul parlamentar liberal poate fi consultat în privința alegerii liderului interimar. O scrisoare din 23 decembrie, trimisă de Atlantic Caucus din partid, i-a cerut lui Trudeau să se retragă și a solicitat consultarea grupului parlamentar în cazul unei curse pentru conducere.

Nu există însă nicio regulă în statut care să dicteze durata unei competiții pentru conducere, dar candidații trebuie să strângă semnăturile necesare și să depună o scrisoare de nominalizare către președintele partidului cu cel puțin 90 de zile înainte de vot.

Un liberal înregistrat este definit ca fiind o persoană care a fost membru al partidului timp de 41 de zile înainte de vot și care îndeplinește cerințele de înregistrare.

Toți membrii înregistrați au drept de vot, iar buletinele de vot sunt distribuite în mod egal pentru fiecare district electoral din Canada. Fiecare district valorează 100 de puncte.

Una dintre problemele sensibile este legată de finanțare. Trudeau continuă să aducă mai mulți bani prin strângerea de fonduri decât orice alt deputat liberal – un fapt care, potrivit unei surse de rang înalt, ar putea alimenta indecizia sa de a se retrage.

De asemenea, nu există o opțiune evidentă pentru a-l înlocui ca lider al Partidului Liberal. Mulți canadieni nu sunt familiarizați cu alți potențiali candidați, precum ministrul Finanțelor, Dominic LeBlanc, ministrul Afacerilor Externe, Mélanie Joly sau ministrul Inovației, François-Philippe Champagne.

Unii observatori susțin și că Chrystia Freeland dorește postul lui Trudeau. Cel puțin un parlamentar a promovat public “acumenul politic excepțional” al fostei jurnaliste și a încurajat-o să candideze pentru conducerea partidului.

“Fie că a fost intenționat sau din întâmplare, ea a apărut ca o alternativă credibilă și stabilă la conducerea dumneavoastră,” a scris deputata liberală Chandra Arya într-o scrisoare adresată lui Trudeau.

“În ciuda ratelor scăzute de aprobare ale dumneavoastră, sprijinul meu pentru dumneavoastră a venit din lipsa unei alternative viabile și liniștitoare. Chrystia a umplut acum acest gol.”

# Trudeau rămâne în funcție. Nu există niciun mecanism în cadrul Partidului Liberal care să permită grupului parlamentar să-l înlăture pe Trudeau din funcția de lider în această situație, astfel că decizia de a rămâne sau de a pleca îi revine exclusiv acestuia.

Acesta pare să fie de altfel și unul dintre motivele principale pentru care, de mai bine de un an de zile, Trudeau se agață cu disperare de putere și nu renunță la funcție.

Dacă Trudeau încearcă să reziste furtunii politice actuale, el ar putea conduce partidul în următoarele alegeri federale, care trebuie să aibă loc până în octombrie. Ținând însă cont de angajamentul partidelor de opoziție de a declanșa alegeri anticipate, canadienii ar putea merge la urne mult mai curând.

Analiștii cred că liberalii vor avea un drum dificil înainte în încercarea de a obține un al patrulea mandat, sondajele de opinie publică sugerând, așa cum am văzut, că Partidul Conservator are un avans considerabil de peste un an, fiind foarte aproape să revină la putere la Ottawa sub conducerea lui Pierre Poilievre.

Mingea este acum așadar în terenul lui Trudeau. În urmă cu nouă ani, el ajungea la putere ca idol al mișcării progresiste mondiale. Astăzi însă, avand deasupra capului sabia lui Damocles ce-i amenința viitorul politic, liderul liberal trebuie să ia o decizie uriașă în condițiile în care numărătoarea inversă a început, iar timpul și canadienii par să nu mai aibă răbdare cu el.

Surse: AP, Politico, CBC, BBC, FoxNews, The Spectator, CTV News, angusreid.org, YouTube, Facebook, X