Două judecătoare apropiate de Lia Savonea, promovate ca formatori de magistrați. Luminița Criștiu-Ninu a fost șefa Tribunalului Teleorman în epoca Dragnea, soțul său a fost martor în dosarul Teldrum

Institutul Național al Magistraturii (INM) le-a selectat pe judecătoarele Luminiţa Criştiu-Ninu și Sabina Adomniței ca formatori colaboratori în domeniul „Drept penal și procesual penal”. Ele au ocupat primele poziții după un concurs cu 17 pretendenți, potrivit anunțului oficial. Ambele sunt considerate în sistem apropiate ale Liei Savonea, șefa Curții de Apel București, considerată liderul grupării antireformiste din CSM care a justificat modificările PSD la legile Justiției pe vremea lui Dragnea, a impus procurorii Secției speciale și șeful Inspecției judiciare, care au hărțuit magistrații incomozi.

Luminiţa Criştiu-Ninu. Acum judecătoare la Înalta Curte, ea a fost președinte interimar al Curții de Apel București în perioada în care titularul postului, judecătoarea Lia Savonea, a fost membru CSM.

Soțul judecătoarei Criștiu-Ninu a fost audiat ca martor în dosarul Tel Drum al lui Liviu Dragnea. Judecătoarea Criştiu-Ninu a fost şefa Tribunalului Teleorman şi apare în fotografii oficiale cu fostul şef al CJ Teleorman Liviu Dragnea.

În decembrie 2023, ea s-a numărat printre membrii completului de la Curtea Supremă care au decis să nu mai aştepte decizia pe prescripţie a Curţii de Justiţie a UE în dosarul Andreei Cosma.

Judecătorii Luminiţa Criştiu-Ninu a făcut parte și din completul care, la 1 martie 2023, a anulat decizia Curții de Apel Brașov de sesizare a Curții de Justiție a UE (CJUE) privind neaplicarea deciziilor instanţelor naţionale pe prescripție. CA Braşov făcuse sesizarea într-un dosar al fostului președinte al CJ Brașov, Aristotel Căncescu. Completul cu judecătorii Luminiţa Criştiu-Ninu şi Gheorghe Valentin Chitidean a strămutat dosarul lui Căncescu la Curtea de Apel Ploieşti. Ulterior, CA Ploieşti nu a mai menţinut decizia de sesizare a CJUE, iar instanţa europeană a fost nevoită să radieze cauza de pe rol.

Sabina Adomnitei, judecătoare la Curtea de Apel București. În iunie 2022, în opinie minoritară, a vrut să suspende – în baza deciziilor CCR privind prescripția – executarea pedepsei de 3 ani de închisoare la care a fost condamnată pentru corupție Vanessa Youness, iubita fostului șef al serviciului secret al MAI, Gelu Oltean, potrivit portalului CAB coroborat cu surse judiciare. Un complet de 2 judecători ai CAB format din Claudia Jderu și Sabina Adomniței era învestit cu soluționarea contestației în anulare formulată de Vanessa Youness. Cele două judecătoare au avut opinii diferite cu privire la suspendarea executării pedepsei până la judecarea pe fond a contestației în anulare. Până la urmă în complet a intrat un al treilea judecător, în complet de divergență. Este vorba de judecătoarea Adriana Adina Radu care a înclinat balanța în sensul dorit de judecătoarea Claudia Jderu.

În martie 2023, ca efect al deciziilor suveraniste din justiție privind prescripția, Judecătoarele Lia Savonea și Sabina Adomniței au anulat condamnarea Vanessei Youness. Ea primise 3 ani de detenție pentru o mită de 1 milion de euro, sumă care rămâne confiscată.

Judecătoarea Sabina Adomniței este soția fostului ministru PNL Cristian Adomniței, condamnat penal la fond la 3 ani și 2 luni de închisoare pentru fapte asimilate corupției. El a contestat sentința din primă instanță și acum așteaptă sentința definitivă.

Potrivit site-ulul luju.ro, judecatoarele Sabina Adomnitei si Liana Arsenie de la Curtea de Apel Bucuresti au dispus joi, 26 mai 2023, achitarea definitiva pe linie a politistului Dan Hosu in dosarul inceput in 2016, in care a fost trimis in judecata in 2017 de DNA-ul Laurei Kovesi, pentru pretinse infractiuni de trafic de influenta, dare de mita, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, in forma continuata, si instigare la folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata.