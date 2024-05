Doisprezece indieni, uciși după ce o cariera de piatră s-a prăbușit din cauza ciclonului Remal

Cel puțin 12 muncitori au fost uciși după ce ploile torențiale provocate de ciclonul Remal au dus la prăbușirea unei cariere de piatră în statul Mizoram din nord-estul Indiei, au anunțat marți oficiali guvernamentali locali, citați de agenția AFP.

„Până în prezent, au fost recuperate 12 cadavre. “Căutăm în continuare”, a declarat pentru AFP Nazuk Kumar, un oficial al disctictului Aizawl.

Un ministru regional a promis despăgubiri familiilor victimelor «alunecării de teren provocate de ciclonul Remal».

The North East has been battered by Cyclone Remal. Multiple landslides across Manipur, Mizoram, Assam, Meghalaya. At least 16 dead, many more injured. Road connectivity disrupted, power supply in Lower Assam, including Guwahati, completely disrupted. (No deaths below incident) pic.twitter.com/dVv5LddoEq

— Sukrita Baruah (@BaruahSukrita) May 28, 2024