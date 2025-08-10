Doi turişti olandezi au fost muşcaţi de câinele de la o stână, într-o drumeţie în Apuseni

Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeţii în Munţii Apuseni, fiind necesar transportul acestora la un spital pentru îngrijiri medicale, potrivit unui comunicat transmis duminică Agerpres de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

„La data de 9 august 2025, poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat de 33 de ani, din localitatea Brăzeşti, cu privire la faptul că două persoane ar fi fost muşcate de un câine, pe raza localităţii Sălciua, satul Sub Piatră. Poliţişti din oraşul Baia de Arieş s-au deplasat imediat la faţa locului, alături de un echipaj de jandarmi, şi au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 34 de ani, şi o femeie, în vârstă de 35 de ani, ambii din Olanda, în timp ce se aflau într-o drumeţie, au fost atacaţi de un câine de la stâna unui bărbat, în vârstă de 78 de ani, din localitatea Sălciua, suferind leziuni corporale”, se menţionează în comunicat.

Cei doi turişti au fost transportaţi la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane, precizează IPJ Alba.

Vineri, o fată a fost muşcată de câini în zona montană din judeţul Braşov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor.