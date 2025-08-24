Doi bărbaţi,din Alba, depistaţi de poliţişti după ce au împuşcat fără drept doi lupi / Animalele au fost găsite într-o mașină

Doi bărbaţi, cu vârste de 46 şi 55 de ani, ambii din comuna Rădeşti, au fost depistaţi de poliţişti după ce ar fi împuşcat două exemplare din specia lup, în apropierea localităţii Lopadea Nouă, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, transmite Agerpres.

„În seara de 22 august 2025, în jurul orei 23,50, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Aiud au fost sesizaţi cu privire la faptul că între localităţile Lopadea Nouă şi Hopârta, două persoane ar fi împuşcat doi lupi, după care ar fi părăsit locul faptei. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au identificat doi bărbaţi de 46, respectiv 55 de ani, ambii din comuna Rădeşti, care se aflau lângă un autoturism, în apropierea localităţii Lopadea Nouă. În interiorul autoturismului au fost descoperite două exemplare din specia lup, care prezentau plăgi produse prin împuşcare, precum şi o armă de vânătoare”, se arată în informarea transmisă de IPJ Alba.

Din verificările efectuate de către poliţişti a reieşit că bărbatul de 46 de ani este deţinător legal de arme şi avea valabilă autorizaţia de vânătoare colectivă, pentru speciile vulpe, şacal şi cioară.

În continuare, autorităţile efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de Legea 407/2006, respectiv vânătoarea fără respectarea condiţiilor înscrise în autorizaţia de vânătoare, vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiţii decât cele legale, transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 42 sau găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii, precum şi uz de armă fără drept.