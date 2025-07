Djokovic și secretul revenirii de la Wimbledon: „Pastilele miraculoase” care i-au salvat meciul

Novak Djokovic s-a calificat în turul al doilea de la Wimbledon, dar nu fără emoții. Marele campion sârb a povestit cum pe durata meciului cu Alexander Muller a trecut de la o dispoziție fantastică la una „îngrozitor de proastă” din cauza unor probleme la stomac. A fost salvat de „pastilele miraculoase” care i-au fost administrate.

Nole a trecut în patru seturi de Muller (6-1, 6-7, 6-2, 6-2) și a debutat cu dreptul la Wimbledon, competiție pe care a câștigat-o în șapte rânduri.

Sportivul născut la Belgrad a avut însă parte de un episod mai puțin fericit: în doar 45 de minute a trecut de la starea de bine în care se afla la „cea mai proastă senzație” din cauza problemelor la stomac.

Intervenția rapidă a doctorului l-a ajutat pe Djokovic, iar tratamentul administrat și-a făcut cu brio treaba.

„M-am simțit cel mai rău pentru aproximativ 45 de minute. Dacă a fost un bug stomacal, nu știu ce a fost… dar energia mi-a revenit după niște pastile miraculoase ale doctorului”, a explicat Djokovic.

