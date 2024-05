Disney: Măsurile de combatere a partajării parolelor vor crește numărul de abonați

Disney mizează pe o reducere partajării parolelor și pe o serie de continuări ale filmelor sale, în timp ce face presiuni pentru a-și rentabiliza afacerea de streaming, scrie BBC.

Compania, care se află sub presiune pe măsură ce publicul se îndepărtează de televiziunea tradițională cu plată și de cinematografie, a declarat că este pe drumul cel bun pentru a-și atinge obiectivele după ce noii abonați și creșterile de prețuri au contribuit la reducerea pierderilor în afacerea sa de streaming.

Disney+ a câștigat peste șase milioane de abonați la nivel global între ianuarie și martie, cu excepția Indiei. Serviciul de streaming are acum peste 117 milioane de abonați.

Creșterea este importantă pentru un serviciu care a înregistrat o creștere slabă în ultimele luni, dar care este văzut ca fiind esențial pentru viitorul Disney.

Cu toate acestea, prețul acțiunilor Disney s-a prăbușit cu peste 8%, investitorii rămânând neîncrezători în privința perspectivelor sale.

Disney le-a spus investitorilor că o acțiune planificată de eliminare a partajării parolelor, care va începe în unele țări în această vară și se va desfășura la nivel global în septembrie, ar trebui să contribuie la creșterea numărului de abonamente în lunile următoare.

De asemenea, compania speră ca o serie de continuări să aducă fanii la box office.

Disney are continuări pentru filmele Moana și Inside Out, precum și continuări pentru Planet of the Apes și Deadpool.

Directorul general Bob Iger, pe care Disney l-a scos la pensie în 2022 pentru a crește profiturile și încrederea investitorilor, a recunoscut că societatea „a revenit puțin la a se sprijini pe continuări” după o perioadă în care unele dintre filmele sale noi au eșuat.

„Având în vedere concurența de pe piața generală a filmelor, există o mare valoare în continuări, evident, pentru că sunt cunoscute și costă mai puțin în ceea ce privește marketingul”, a spus el.

Bob Iger a adăugat că firma va găsi un „echilibru” cu filmele noi, reducând în același timp filmele Marvel și emisiunile de televiziune, pentru a se asigura că ceea ce se produce este de o calitate superioară.

Imperiul vast al Disney, care include posturi de știri, ESPN, axat pe sport, precum și parcuri tematice și linii de croazieră, pe lângă studiourile sale de film și televiziune, a fost zguduit de schimbările din industria de divertisment.

Recent, Bob Iger a respins o campanie a grupurilor de investiții, care au acuzat compania că reacționează lent.

În cel mai recent trimestru, veniturile din activitatea tradițională de televiziune a Disney au continuat să scadă, cu 8%, pe măsură ce abonații au renunțat la abonamente și publicitatea a scăzut.

Dar Bob Iger a declarat că planul său de redresare a funcționat, menționând că Disney+ a raportat un profit operațional de 47 de milioane de dolari în primele trei luni ale anului, comparativ cu o pierdere de 587 de milioane de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Incluzând ESPN+ și Hulu, care deține hituri precum Shogun, pierderile operaționale pentru afacerile sale de streaming s-au redus la 18 milioane de dolari în trimestrul respectiv, de la 659 milioane de dolari în urmă cu un an.

„Este extrem de rar în domeniul streaming-ului să auzi cuvântul „profitabil”, dar Disney l-a obținut în sfârșit, oarecum”, a declarat Mike Proulx, director de cercetare la Forrester.

„Acesta este un mare punct de cotitură pentru Disney și pentru piața de streaming în general, atât timp cât calitatea și frecvența conținutului nu sunt compromise”, a adăugat el.

Veniturile diviziei de experiențe a companiei, care include parcurile sale tematice și liniile de croazieră, au crescut cu 10%.

Compania a avertizat investitorii că observă semne că călătoriile se temperează față de boom-ul de după Covid, dar a spus că se așteaptă ca creșterea să își revină în cursul acestui an.

În general, compania a declarat că veniturile au crescut cu aproximativ 1%, la 22,1 miliarde de dolari.

Aceasta a raportat o pierdere globală de 20 de milioane de dolari, care a fost afectată de o taxă de 2 miliarde de dolari legată de acordul de fuziune încheiat pentru afacerea sa din India, care s-a confruntat cu dificultăți după ce a pierdut drepturile cheie de a prezenta anumite meciuri de cricket.