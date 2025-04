Directorul Aston Martin explică de ce nu vin rezultatele în F1, chiar dacă Adrian Newey a sosit la echipă

Aston Martin are parte de un debut mediocru de sezon în Formula 1, iar mulți dintre fanii Marelui Circ se întreabă de ce nu vin rezultatele, în condițiile în care Adrian Newey, considerat cel mai bun designer din istoria F1, a sosit la echipă. Andy Cowell, directorul Aston Martin, a declarat că întreaga atenție a legendarului inginer se concentrează pe sezonul 2026.

În luna martie a acestui an, Adrian Newey a fost prezentat oficial la Aston Martin, iar mulți dintre fanii F1 se așteptau ca echipa să se bată pentru victorii cu rivalii McLaren, RedBull, Mercedes și Ferrari.

Nu doar că nu este așa, dar Aston Martin a adunat doar zece puncte după primele cinci Mari Premii, toate fiind câștigate de Lance Stroll. Asta în condițiile în care veteranul Fernano Alonso nu a câștigat vreun punct până în acest moment.

Citat de planetf1.com, Andy Cowell, directorul Aston Martin, face lumină în acest caz.

Legendarul inginer britanic își concentrează toată atenția exclusiv pe proiectarea monopostului pentru sezonul 2026, în contextul noilor reglementări tehnice.

„100% din timpul de proiectare al lui Adrian este concentrat pe ’26 (n.r. sezonul 2026 din Marele Circ).

S-a alăturat echipei în martie, așa că a existat o perioadă în care s-a pus la curent cu regulamentele, cu munca de concept pe care am făcut-o în ultimele două luni.

Și există câteva termene limită dificile de respectat pentru eliberarea detaliilor monopostului, a detaliilor de transmisie, iar mașinile rulează mai devreme pentru sezonul ’26.

Testul este la sfârșitul lunii ianuarie (n.r. anul viitor), astfel încât pregătirea unei mașini pentru acel moment necesită un punct de decizie puțin mai devreme.

Totul este nou și există o mulțime de muncă acolo, iar Adrian a fost concentrat doar pe asta.

S-a concentrat în mare parte pe instrumentele pe care le folosim, mai degrabă decât pe orice aspect direct de performanță pentru mașina din acest an”, a precizat Andy Cowell într-un interviu pentru AS.

Totul face parte dintr-un plan mai mare: proiectarea monopostului pentru sezonul 2026, când noile reglementări de șasiu și motor vor reseta complet grila F1.

Cu Honda în spate ca furnizor de motoare, echipa din Silverstone vrea mai mult decât o simplă prezență pe grilă, își dorește să devină un jucător de top.

Andy Cowell about Adrian Newey:

“He doesn’t participate in the meetings, he doesn’t answer e-mails, he is just constructing a fast car”#CR33MOS pic.twitter.com/uvr6FVhrRx

— Aston Martin F1 updates (@startonpole) April 25, 2025