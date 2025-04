„Dacă nu sunt destul de rapid, plec” – Fernando Alonso și momentul despărțirii de Formula 1

Fernando Alonso va împlini 44 de ani în luna iulie, la scurt timp după Marele Premiu de la Spa. Nu se gândește însă la retragere, dar nici nu se vede concurând până la 50 de ani. Dublul campion mondial spune că va fi primul care va ridica mâna și se va retrage dacă nu va fi suficient de rapid pe circuitele de Formula 1.

Formula 1 traversează o eră dominată de piloții tineri. Sunt și câteva excepții, iar Alonso este una dintre ele.

Dublu campion mondial (2005 și 2006, alături de Renault), Fernando nu intenționează să se retragă, dar nici nu-și dorește să devină „un pilot în plus” pe grila de start din F1.

Spaniolul rămâne neclintit în fața noului val și așteaptă cu mari speranțe sezonul 2026 din F1, unul al marilor schimbări din punct de vedere al regulamentului.

„Nu la 50 de ani, dar nu știu (n.r. despre momentul când va părăsi viața de pilot în F1)”, spune Alonso atunci când este întrebat când se va retrage din Marele Circ.

Și-ar dori să meargă mai departe și după sezonul 2026, dar fără compromisuri inutile. Actuala înțelegere cu Aston Martin este valabilă până la finalul anului viitor.

Se va trece la noile reglementări tehnice, dar și la colaborarea cu Honda în ceea ce privește motoarele.

„După 2026, o vom lua sezon cu sezon. Voi decide în funcție de cum mă simt, cât de motivat sunt. Nu vreau să compromit echipa dacă simt că nu mai am acel ceva.

Avem o relație sinceră (n.r. el și echipa Aston Martin). Dacă ei cred că pot încă ajuta echipa, o voi face. Dacă nu mă simt suficient de rapid, voi fi primul care va ridica mâna”, a încheiat Alonso, citat de Total-Motorsport.com.

După cinci Mari Premii disputate din actualul sezon al F1, Fernando Alonso nu a acumulat vreun punct. Coechipierul Lance Stroll are zece.

A reminder that Fernando Alonso has scored points in his last 20 seasons in F1…

He’s currently one of only four drivers without a point in 2025 ❌ pic.twitter.com/lXpLu15Xj8

— Autosport (@autosport) April 23, 2025