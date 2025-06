Directorul adjunct al Institutului de Matematică, despre declarația lui Năsui: Să vină cineva incompetent să arunce asta e foarte, foarte dăunător / Sunt probabil locuri în care se pot face lucrurile mai bine. Dar nu cercetarea e gaura în care se pierd banii

Conducerea Institutului de Matematică al Academiei Române respinge acuzațiile lansate de fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui, care a catalogat institutele de cercetare drept găuri pentru bugetul public.

„În condițiile în care la noi cercetarea oricum este subfinanțată, să vină cineva care, vă spun sincer, e incompetent și să arunce o treabă din asta în spațiul public, e foarte, foarte dăunător. Evident că sunt probabil locuri în care se pot face lucrurile mai bine. Dar nu e asta gaura în care se pierd banii. Dimpotrivă, global ar trebui să se aloce mai mulți bani cercetării”, a declarat pentru Edupedu.ro directorul adjunct al Institutului de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, Dan Timotin.

Întrebat dacă institutul pe care îl conduce aduce un prejudiciu bugetului public, având în vedere că se află pe lista institutelor de cercetare puse sub semnul întrebării de deputatul USR Claudiu Năsui, cercetătorul Dan Timotin a replicat: „Răspunsul scurt este: nu! Nici vorbă! Răspunsul puțin mai lung este că noi am atras patru cercetători străini cu patru proiecte PNRR. E greu de zis că aducem vreun prejudiciu bugetului. În afară de faptul că noi întotdeauna la diversele evaluări am ieșit în categoria I, avem o mulțime de colaborări internaționale. Deci, din punctul ăsta de vedere nu se pune nicio problemă”.

„Mai departe, în genere aș putea spune că felul în care a pus domnul Năsui problema mi se pare absolut deficitar. Sigur că în cercetare sunt unele institute care cercetează mai bine, altele care cercetează mai puțin bine, dar așa cum a spus imediat domnul ministru David, această acțiune de evaluare e începută, de fapt. De un an de zile se fac criterii, s-a anumit o comisie, se caută experți, sunt tot felul de materiale care se pregătesc. Deci, nu era nicio noutate. Și, într-adevăr, probabil că în urma acestor evaluări se vor mai face, de pildă, comasarea mai multor institute”, a precizat directorul adjunct al Institutului de Matematică.