Diana Shnaider a câştigat turneul de la Hong Kong

Jucătoarea rusă de tenis Diana Shnaider, cap de serie numărul 1, a învins-o, duminică, pe britanica Katie Boulter, cap de serie numărul 2, cu 6-1, 6-2, în finala turneului WTA 250 de la Hong Kong, transmite News.ro.

Shnaider, locul 14 în lume, a câştigat al patrulea titlu din acest sezon.

Jucătoarea de 20 de ani a cucerit şi medalia de argint la dublu la Jocurile Olimpice de la Paris din această vară, alături de compatrioata sa Mirra Andreeva, o altă mare speranţă a tenisului rusesc.

Diana Shnaider ends her breakout season on the Hologic WTA Tour with a FOURTH trophy of 2024! #PHKTO2024 pic.twitter.com/ZYHi8FhtNW

Finishing with a flourish in Hong Kong 🌪️

Diana Shnaider downs Katie Boulter 6-1, 6-2 in the Hong Kong final, winning her fourth WTA title of 2024.

A year to remember for the 20-year-old!#PHKTO2024 pic.twitter.com/wKVoxuD5lZ

— Biola Solace-Chukwu (@Beeorlicious) November 3, 2024