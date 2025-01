Diamonds, albumul de hituri al lui Elton John, pe primul loc în Marea Britanie la peste 7 ani de la lansare / Este al nouălea album al său care ajunge în vârful clasamentului britanic

Sir Elton John s-a retras din turnee anul trecut, dar muzica sa continuă să se vândă. Cea mai mare colecție de hituri din cariera lui Sir Elton John, Diamonds, a ajuns pe primul loc – după 374 de săptămâni în topuri, adică peste 7 ani și două luni, scrie BBC.

Cu melodii emblematice precum Tiny Dancer, I’m Still Standing și Rocket Man, colecția de 51 de piese a adus starului al nouălea album pe primul loc, la vârsta de 77 de ani.

„Sunt atât de emoționat și încântat că Diamonds este albumul numărul unu în Marea Britanie în această săptămână”, a declarat el. „Ce început grozav pentru noul an. Nu aș putea fi mai fericit”.

Lansat în 2017, Diamonds a fost un element permanent în topuri de atunci. A primit un impuls în vânzări săptămâna trecută, după ce a fost relansat ca o ediție super deluxe pe Blu-ray, casetă și vinil.

A existat, de asemenea, o creștere a numărului de piese ale vedetei ascultate pe streaming, datorită documentarului Disney+ Never Too Late, care a avut premiera luna trecută.

Cuprinzând imagini inedite, documentarul urmărește călătoria starului de la statutul de muzician angajat la cel de superstar mondial, precum și luptele sale cu dependența, devenirea sa ca tată și încheierea turneului său de adio în 2023.

Co-regizat de soțul său, David Furnish, filmul a fost inclus pe lista lungă Bafta pentru cel mai bun documentar săptămâna trecută.

Diamonds a fost lansat inițial în 2017 pentru a sărbători cea de-a 50-a aniversare a parteneriatului lui Sir Elton cu Bernie Taupin.

Albumul dublu s-a vândut ulterior în peste 1,5 milioane de exemplare în Marea Britanie, dar nu a reușit niciodată să urce mai sus de locul doi în topuri.

Ascensiunea sa pe primul loc a fost favorizată de o săptămână liniștită pentru noile lansări, în care nicio piesă nouă nu a intrat în Top 10.

Potrivit Official Charts Company, Diamonds a petrecut, de asemenea, mai multe săptămâni consecutive în Top 40 decât orice alt album din istoria clasamentelor.

Precedentele albume ale lui Sir Elton clasate pe primul loc se întind pe șase decenii, începând cu Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player din 1973. Primul său album cu cele mai mari hituri a ajuns în fruntea clasamentelor un an mai târziu.

Diamonds nu este singura compilație de succese de lungă durată care și-a stabilit reședința permanentă în Top 100.

Highlights, al starului canadian The Weeknd, a fost al doilea cel mai bine vândut album din 2024, la trei ani de la debut.

Între timp, Abba’s Gold și Queen’s Greatest Hits au petrecut amândouă mai mult de 1 000 de săptămâni în topul albumelor.

Toate au beneficiat de modul în care streaming-ul muzical este încorporat în calculele clasamentului – redările pieselor individuale contând toate pentru totalul vânzărilor albumului.

Queen’s Greatest Hits este cel mai longeviv album din topurile britanice, figurând în Top 100 timp de 1.453 de săptămâni – sau aproape 28 de ani.