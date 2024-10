Dezinformări privind conflictul Israel Hamas/ „Evreii vor construi o inteligență artificială pentru a face cenzură online”

„Evreii urmăresc suprimarea întregii populaţii a globului, printr-un program de inteligenţă artificială care va manipula toate informaţiile din mediul digital”, este cea mai recentă narațiune descoperită în mediul online și combătută de Veridica.ro, pe tema conflictului Israel-Hamas.

Argumentele detaliate de Veridica:

„DE CE ESTE FALSĂ NARAȚIUNEA: În ciuda afirmaţiilor extremiştilor români, cercetările echipei fostului angajat al OpenAI, Ilya Sutsgever, nu urmăresc crearea unei inteligenţe artificiale ostile umanităţii, ci a uneia sigure, care să nu prezinte vreun pericol pentru oameni. Argumentul că noua IA va fi controlată de oculta evreiască este doar o invenţie menită a alimenta discursul antisemit, înglobat metanaraţiunii care susţine că, sub pretextul protejării populaţiei de IA – un adevărat pericol pentru omenire – , elitele globaliste vor implementa noi măsuri restrictive, care vor duce chiar la exterminarea acesteia.

O privire mai atentă asupra entităţilor care au contribuit financiar la noul demers al lui Sutsgever dezvăluie prezenţa, printre investitori, a unor firme cu interese economico-financiare în toată lumea, de la SUA şi vestul Europei, până în Rusia, China sau India. De exemplu, Sequoia Capital, o firmă americană specializată în investiții în companii de IT aflate la început de drum, cuprinde sub firma-mamă, trei entități diferite, concentrate fiecare pe arii greografice diferite, grupate astfel: Statele Unite și Europa, India și Asia de Sud-Est, și China. La fel, DST Global, un alt investitor în compania lui Ilya Sutsgever, este o firmă de investiţii cu birouri în New York, Londra, Beijing şi Hong Kong, concentrându-şi majoritatea operaţiunilor în China. Firma a apărut, iniţial, ca o subsidiară a companiei ruseşti Digital Sky Technologies, devenită ulterior Mail.ru Group, şi transformată în prezent în VK, cea care deţine reţeaua rusească de socializare VKontakte.

Speculaţiile legate de felul în care creaţia echipei coordonate de Sutsgever va furniza informaţii contrazic însăşi definiţia inteligenţei artificiale, care presupune că ea învaţă singură, nu este programată ce să comunice utilizatorului final. De altfel, fondatorul iniţiativei a şi afirmat, în mai multe rânduri, că scopul primordial al cercetărilor sale nu este obţinerea profitului, ci crearea unei inteligențe artificiale sigure, în sensul împiedicării acesteia de a cauza vreodată rău umanităţii. El a mai afirmat că vor trece câţiva ani până când echipa sa va obţine un produs ce poate fi lansat pe piaţă, iar până atunci singura activitate a companiei va fi cercetarea ştiinţifică, excluzând total comercializarea de software.

Programele IA în ansamblul lor sunt, în esență, instrumente făcute pentru a fi utilizate de oameni. Ele vor deveni atât de periculoase pe cât le vom permite noi, oamenii. Demersurile „malefice” ale inteligenţei artificiale vor avea efect doar dacă oamenii le acceptă şi decid să acţioneze conform acestora.

Articolul integral, aici.

