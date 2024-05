Dezbatere G4Media marți, 28 mai: „Cum ajută tehnologia înaltă la combaterea schimbărilor climatice”/ Vor discuta: reprezentanți ai Comisiei Europene, profesori și cercetători din trei universități europene, think tank-uri, ONG-uri și mass-media

Dezbaterea online „Combaterea schimbărilor climatice cu puterile high-tech” („Tackling climate change with high-tech powers”) va reuni marți, 28 mai, de la ora 16:00, oficiali de la Bruxelles și de la București, mediul academic din trei universități europene, reprezentanți ai institutelor de cercetare și think-tank-urilor, organizațiilor de tineri, studenți și jurnaliști din mai multe țări UE, în cadrul proiectului Dreptul la mediu curat, pentru un viitor durabil. Creșterea implicării cetățenilor în atingerea țintelor climatice ale UE (Green-Rights)

Schimbările climatice și toate provocările de mediu care au evoluat în ultimii ani – fie că este vorba de energie, poluarea aerului, deșeuri sau agricultură – reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale generațiilor noastre și ale celor viitoare. O „stea în ascensiune” vine cu multe speranțe: tehnologia înaltă, inclusiv inteligența artificială cu dezvoltarea sa explozivă, ar putea avea puterea de a combate fenomenul și de a contribui la îmbunătățiri semnificative.

Studii precum cel publicat de Microsoft și PWC estimează că „utilizarea inteligenței artificiale poate reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES) la nivel mondial cu 4%. De asemenea, utilizarea IA în scopuri de mediu poate contribui cu până la 5,2 trilioane USD la economia mondială în 2030. În plus, aplicațiile AI în domeniul energiei (până la -2,2%) și al transporturilor (până la -1,7%) au cel mai mare impact asupra reducerii emisiilor de GES dintre sectoarele analizate, dar apa și agricultura au încă un rol important de jucat pentru mediu în sens mai larg.”

Atelierul online G4Media cu participare internațională reunește specialiști și tineri cu preocupări în domeniu pentru a discuta întrebarea: ce știm și ce ar trebui să învățăm despre beneficiile aduse de tehnologiile de vârf în combaterea schimbărilor climatice?

Agenda evenimentului – Marți, 28 mai, ora 16:00

Cuvînt de deschidere: Antonia PUP, masterandă, Universitatea Sciences PO – moderator al evenimentului

Discurs principal: Maciej KOWALCZYK, Policy Officer – Digitalization and Earth Observation for EU Climate Action, Comisia Europeană

Intervenție: Anca MARIN, manager proiect FundingBox / The CLIMAAX project – CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolboX (Horizon Europe) https://www.climaax.eu/

Intervenții pe tema: Cele mai recente instrumente inovatoare pentru monitorizarea și îmbunătățirea apelor/ecosistemelor marine

Publicitate electorală

Prof. Alberto BASSET, professor, Solento University, Italia: LIFEWATCH ERIC: cercetare în domeniul ecosistemelor marine

Intervenții relevante în același domeniu:

Prof. Andrew TYLER , University of Stirling, expert și coordonator de proiecte care utilizează informațiile din satelit (Earth Observation)

, University of Stirling, expert și coordonator de proiecte care utilizează informațiile din satelit (Earth Observation) Prof. Adrian STĂNICĂ , director general, Institutul Național Român de Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar: „Oportunități și echipamente de înaltă tehnologie pentru o mai bună înțelegere a proceselor marine – ca informație critică necesară pentru detectarea schimbărilor climatice”

, director general, Institutul Național Român de Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar: „Oportunități și echipamente de înaltă tehnologie pentru o mai bună înțelegere a proceselor marine – ca informație critică necesară pentru detectarea schimbărilor climatice” Bernardo QUINTELLA, cercetător, Universitatea din Lisabona: „Infrastructura de cercetare CoastNet și informațiile colectate cu ajutorul noilor tehnologii care permit înțelegerea impactului schimbărilor climatice asupra sistemelor costiere”

Intervenții pe tema: Cum își imaginează tinerii viitorul?

Amadej PETAN , Sciences Po, Paris

, Sciences Po, Paris Alfonso AWADALLA, OCDE / Ecole Polytechnique

Diana Popp, SmartEverythingEverywhere: Principalele concluzii ale forumului internațional „Tech for Good. Inteligența artificială pentru un viitor durabil”

Diana Ioniță, GEYC: Standardul european de calitate EQYP 2.0 pentru proiecte de tineret

Hubert Put, EPIS Think Tank, Polonia

Milana Bagdasarian, Universitatea Central Europeană, Polonia

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe pagina de Facebook G4Media și se va desfășura în limba engleză.

Cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt ale autorilor și nu reprezintă în mod necesar poziția Uniunii Europene sau a Agenției Executive pentru Educație și Cultură (EACEA). Uniunea Europeană sau instituția coordonatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.