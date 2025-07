Dezamăgire cruntă pentru Hamilton – Piastri, pole position în cursa Sprint de F1 din Belgia

Oscar Piastri (McLaren) va pleca din pole position în cursa Sprint contând pentru Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, el stabilind vineri cel mai bun timp pe circuitul de la Spa-Francorchamp. Marea dezamăgire a zilei a fost reprezentată de Lewis Hamilton: a fost eliminat încă din Q1 după o eroare de pilotaj (va pleca al 18-lea în cursa de sâmbătă).

Piastri a oprit cronometrul la 1:40.510. Verstappen (al doilea clasat) a avut o întârziere de +0.477 secunde, iar Norris (al treilea clasat) de +0.618 secunde.

A mighty lap from the Aussie 💪 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Rm2volvFv1

Charles Leclerc (Ferrari – al patrulea) a avut o întârziere de +0.768 secunde, Esteban Ocon (Haas – al cincilea) de +1.055 secunde, Carlos Sainz (Williams – al șaselea) de +1.251 secunde, Oliver Bearman (Haas – al șaptelea) de +1.347 secunde, Pierre Gasly (Alpine – al optulea) de +1.449 secunde, Isack Hadjar (Racing Bulls – al nouălea) de +1.461 secunde, iar Gabriel Bortoleto (Kick Sauber – al zecelea) de +1.666 secunde.

Ziua a fost una de coșmar și pentru Kimi Antonelli: tânărul pilot Mercedes a avut cel mai slab timp din calificările cursei Sprint din Belgia.

Lucrurile nu au stat cu mult mai bine nici pentru George Russell, coechipierul lui Antonelli: britanicul a izbutit doar un dezamăgitor loc 13.

Momentul în care Hamilton pierde controlul monopostului SF-25

Here’s the moment Lewis went spinning out of SQ1#F1Sprint #BelgianGP pic.twitter.com/CCoDXenZAu

