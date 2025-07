Fantastic Four încasează 24,4 milioane de dolari în avanpremieră, depășind „Superman” și devenind cel mai mare succes al anului 2025

Fantastic Four, de la Marvel, face primii pași importanți la box office, câștigând 24,4 milioane de dolari în avanpremieră, transmite Variety. Este cel mai bun rezultat de avanpremieră al anului până în prezent, depășind recordul anterior de 22,5 milioane de dolari stabilit de „Superman” la începutul acestei luni.

„Fantastic Four: First Steps”, cea mai recentă apariție din Universul Cinematic Marvel, este pe cale să câștige între 100 și 110 milioane de dolari în primul weekend, deși studiourile rivale consideră că suma ar putea fi și mai mare. Filmul, cu Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn și Ebon Moss-Bachrach în rolurile principale, este de așteptat să adauge încă 90-100 de milioane de dolari la box office-ul internațional, pentru un debut mondial între 190 și 210 milioane de dolari.

Este al doilea film cu supereroi din această lună, după succesul Warner Bros. Discovery și DC Studios, „Superman”, care a dominat box-office-ul în ultimele două săptămâni. „The Fantastic Four: First Steps” va câștiga această confruntare eroică în acest weekend, iar rezultatele sale la lansare vor fi în linie cu cele ale filmului „Man of Steel”.

„Superman” a încasat 125 de milioane de dolari pe plan intern În SUA și 220 de milioane de dolari la nivel mondial în weekendul de lansare, după ce a câștigat 22,5 milioane de dolari în avanpremiere, cel mai bun rezultat al anului până în prezent. „The Fantastic Four: First Steps” are un buget de peste 200 de milioane de dolari și a costat peste 100 de milioane de dolari pentru promovare, așa că va avea nevoie de recenzii pozitive și de promovare prin recomandări pentru a-și alimenta încasările la box office. Nu uitați că cinematografele păstrează jumătate din încasările din vânzarea biletelor.

Cele două filme Marvel lansate anterior în acest an, „Captain America: Brave New World” și „Thunderbolts”, au avut premiere mai puțin strălucite. Al patrulea film cu Captain America a încasat 12 milioane de dolari în avanpremieră, înainte de o premieră de 88,5 milioane de dolari, în timp ce „Thunderbolts” a încasat 11,5 milioane de dolari în avanpremieră și 76 de milioane de dolari la lansare. Ambele au sfârșit prin a pierde bani față de bugetele lor de 180 de milioane de dolari, unii analiști indicând „oboseala supereroilor” ca fiind vinovată. Marvel speră că Fantastic Four va putea schimba situația. Compania a declarat deja că intenționează să producă mai puține seriale și filme pentru streaming, concentrându-se mai mult pe calitate decât pe cantitate.

„First Steps” aduce oficial Fantastic Four în MCU după câteva filme Fox lipsite de strălucire și se mândrește cu o estetică retro-futuristă, diferită de filmele Marvel anterioare. În acesta, familia de supereroi trebuie să-și salveze lumea de Galactus (Ralph Ineson), un devorator de planete, și de mesagerul său, Silver Surfer (Julia Garner). Criticii au apreciat filmul, acordându-i un rating de 89% „certified fresh” pe Rotten Tomatoes.

O altă veste bună pentru Disney, compania-mamă a Marvel, este că studioul a anunțat că va depăși vineri pragul de 3 miliarde de dolari în încasări globale, devenind primul jucător de la Hollywood care atinge acest prag în acest an.