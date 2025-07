Sute de persoane au manifestat în Scoţia împotriva vizitei private a preşedintelui SUA, care deține terenuri de golf în orașele Edingurgh și Aberdeen

Câteva sute de persoane au manifestat sâmbătă în oraşele scoţiene Edinburgh şi Aberdeen în semn de protest faţă de vizita preşedintelui american Donald Trump, sosit într-o vizită privată pentru câteva zile, transmite AFP, transmite Agerpres.

Alături de fiul său Eric, liderul american a intrat sâmbătă dimineaţă pe terenul de golf de la Turnberry, unde familia sa deţine un luxos complex.

Poliţişti şi militari patrulau sâmbătă în zona acestui teren de golf care a găzduit patru turnee masculine britanice Open.

