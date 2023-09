Despre cum infarctul nu mai e o excepție, ci o rutină la tineri: ”Când suntem de gardă, din 10-15 pacienţi câţi vin din Bucureşti şi sudul ţării, jumătate sunt sub 45 de ani”, povestește un cardiolog

Cardiologul Dragoş Vinereanu, profesor universitar, afirmă că infarctul la persoanele tinere nu mai este o excepţie, ci a devenit o regulă, el explicând că joia, când Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti primeşte cazurile de infarct din Capitală şi din regiunea de sud a ţării, jumătate dintre pacienţi sunt persoane cu vârste sub 45 de ani, transmite News.ro.

”În urmă cu 30 de ani, când am început eu cardiologia cu academicianul Leonida Gherasim, făceam lucrări de doctorat, dânsul asta evalua, prin nişte lucrări de doctorat ale colegilor mei, infarctul la tineri. Acum ce să mai facem lucrări de doctorat, fiindcă e regula. Noi (Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti – n.r.) suntem de gardă pentru infarct joia şi din 10-15 pacienţi câţi vin cu infarct de la nivelul Bucureştiului şi zona de sud a ţării, jumătate sunt sub 45 de ani. Aşa că, din păcate a devenit regula, nu mai e nici pe departe excepţia”, a afirmat cardiologul Dragoş Vinereanu la Medika Tv, marţi seară.

El a explicat care sunt cauzele infarctului la persoanele tinere.

”De ce? Fiindcă s-a schimbat foarte mult viaţa. Fiindcă mult timp nu am avut o legislaţie anti-fumat şi s-a fumat de la cele mai fragede vârste în şcoli, cum bine ştim cu toţii care am avut copii în şcoli, regimul a fost în România bazat pe foarte multă sare şi pe foarte multe grăsimi şi pe foarte multe dulciuri şi în continuare, din păcate, e aşa. Nivelul mediu al consumului de sare în România faţă de o ţară mediteraneeană, Italia să zicem… în Italia este în jur de 5-6 grame. În România este 20, aproape. Aşadar, dieta bazată pe slăninuţă, salam, dulciurile concentrate, băuturile carbogazoase plus sarea în cantitate foarte mare, de trei-patru ori mai mare decât ar trebui, toate aceste au reprezentat o agresiune majoră asupra inimii şi au determinat ceea ce noi numim ruperea plăcii de ateroscleroză şi infarctul miocardic”, a precizat medicul.

În ceea ce priveşte stresul, Dragoş Vinereanu a spus că acesta îl determină pe om să fumeze mai mult, să fie mai sedentar, să mănânce mai prost, explicând că ”nu stresul în sine, ci consecinţele acestuia determină boala cardio-vasculară”.

Medicul a afirmat că în centrele care primesc cazurile grave, de infarct, ”uneori se ajunge să se lucreze ca la fabrică, caz după caz după caz”.

Dragoş Vinereanu a subliniat importanţa faptului ca pacientul care suspectează un infarct să ajungă într-un timp cât mai scurt la medic, explicând că în cazul oricărei dureri de inimă trebuie eliminată mai întâi suspiciunea de infarct.

sursa: News.ro, Photo 43876678 © Hriana | Dreamstime.com