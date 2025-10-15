Deșeurile din Timiș vor fi transportate de săptămâna viitoare în Arad și Hunedoara / Gunoaiele vor fi adunate vor fi încărcate în mașini de mare capacitate și transportate zeci de kilometri

Deponeul ecologic de la Ghizela își suspendă activitatea din 20 octombrie, iar gunoiul va fi transportat în județele vecine. Autoritățile județene pregătesc noi hotărâri pentru gestionarea situației, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Deșeurile colectate din județul Timiș vor fi redirecționate, de săptămâna viitoare în județele vecine, după ce deponeul de la Ghizela se va închide.

Deșeurile vor fi adunate vor fi reîncărcate în mașini mari pentru a fi transportate în Hunedoara și Arad până la finalizarea unei noi gropi de depozitare la Ghizela.

Președintele Consiliului Județean Timș, Alfred Simonis, spune că, în cursul acestei săptămâni, vor fi emise mai multe hotărâri referitoare la problema deșeurilor din Timiș.

“Așteptăm să se închidă groapa cu data de 20 octombrie și facem demersurile, ca, din 21 octombrie, operatorul, firma Consiliului Județean Timiș, să preia ce a mai rămas în deponeu, în afară de groapă – e obligație de mediu, închiderea Și ecologizarea gropii trebuie puse în sarcina operatorului care a operat până în 20 octombrie, a Retimului. Săptămâna asta vom avea și o ședință de Consiliul Județean în care vom mai adopta două-trei hotărâri, astfel în cât de luni să putem prelua în Ghizela deșeurile care să fie transportate către groapile de la Arad și Hunedoara”, spune Alfred Simonis.

Liderul CJ Timiș a mai declarat că problema fondului pentru închiderea deponeului ecologic de la Ghizela, despre care există suspiciuni că nu a fost constituit integral, încă nu a fost clarificată. În acest sens, se așteaptă răspuns de la Administrația Fondului pentru Mediu.