Deputatul Lilian Scripnic s-a retras din grupul parlamentar AUR, iar deputatul Ringo Dămureanu a fost exclus din grupul AUR

Deputatul Lilian Scripnic a anunţat luni că se retrage din grupul parlamentar al AUR de la Camera Deputaţilor, dar rămâne membru al acestui partid, transmite Agerpres. Tot luni, deputatul AUR Ringo Dămureanu a fost exclus din grupul AUR după ce l-a acuzat pe George Simion că i-a cerut bani pentru campanie. Tot luni a plecat și un senator din AUR.

„Am muncit pentru acest partid ani de zile. Încă înainte de a deveni parlamentar, am muncit cu devotament, am adus toate resursele mele posibile pe care le-am avut la îndemână. Am crezut în cauză şi cred în continuare că ţara asta poate fi schimbată, dar chiar şi aşa, anumite guri vorbesc că eu şi alţi colegi de-ai mei am fi nişte infiltraţi în acest partid. Atitudinea şi comportamentul conducerii AUR faţă de mine şi faţă de alţi colegi de-ai mei din ultima perioadă a fost una de cea mai joasă speţă. Din acest motiv, eu, astăzi, mă retrag din grupul parlamentar AUR, voi rămâne membru AUR în continuare, iar detaliile, dacă este nevoie, pot să le discut cu presa”, a spus Scripnic în plenul Camerei Deputaţilor.

Lilian Scripnic este deputat de Galaţi, ales pe lista electorală a AUR.

Dămureanu i-a acuzat joi pe George Simion și Marius Lulea că i-au cerut 60.000 de euro ca să îl pună pe listele de candidați, iar vineri Dămureanu și-a reluat acuzațiile la Antena 3.

AUR spune că plățile sunt, de fapt, contribuții pentru precampanie și campanie, care se fac în contul partidului, dar și că aceste contribuții ”nu au reprezentat factorul obligatoriu și decisiv în vederea stabilirii listelor pentru alegerile parlamentare”.

Senatorul Neagu Ionuţ a declarat în plen că în martie 2023 a înaintat o solicitare lui George Simion, prin care îi atragea atenţia asupra neregulor din partid.

”În acel demers am specificat că nu voi mai candida la nici o funcţie politică. Astfel, în urma scandalelor şi acuzaţiilor privind cererea de foloase necuvenite şi a opacităţii conducerei partidului, care s-a erijat într-o nomenclatură totalitară, cer public demisiile pentru prostul management următorilor: Domnului George Simion, domnului Marius Lulea, domnului Titus Păunescu, domnului Răzvan Biro şi doamnei Ramona Lovin”, a arătat senatorul.

”Ţin să precizez că am epuizat toate pârgile interne prin trei demersuri pe care le-am cerut în anul 2023, 2024 şi ultimul în septembrie 2024. Nu demisionez şi nu abdic de la acest crez care se cheamă AUR şi fac apel la toţi colegii, inclusiv către domnul George Simion, pentru crearea unui organ de democratizare a partidului şi organizarea unui congres extraordinar cu alegerea nominală a unei noi echipe de conducere. Somnul raţiunii naşte monştri”, a completat Neagu.