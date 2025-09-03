G4Media.ro
Deputatul european Siegfried Mureșan: George Simion și partidul AUR fac jocul Rusiei…

Sursa: Siegfried Mureșan/ Facebook

Deputatul european Siegfried Mureșan: George Simion și partidul AUR fac jocul Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova

Europarlamentarul Siegfried Mureșan spune că lideri AUR și politicieni susținuți de gruparea infracțională pro-rusă Șor s-au reunit la un eveniment la Chișinău al extremiștilor eurosceptici.

„Partidul AUR, în frunte cu George Simion, arată că este un partid pro-rus, făcând o campanie antieuropeană înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Am văzut cum George Simion a spus clar că „trebuie să strângem 100.000 de voturi ca Maia Sandu să piardă alegerile parlamentare”, în condițiile în care președintei Sandu i se datorează în mare măsură drumul european al Republicii Moldova și rezistența în fața agresiunii ruse.

Am văzut cum lideri AUR și politicieni susținuți de gruparea infracțională pro-rusă Șor s-au reunit la un eveniment la Chișinău al extremiștilor eurosceptici de la „Make Europe Great Again”.

Vedem cum liderii AUR propagă pe rețelele sociale aceleași dezinformări și manipulări ca ale Federației Ruse.

AUR ține cu Rusia în lupta cu frații noștri de peste Prut. Asta este un comportament antieuropean, dar și împotriva intereselor României.

AUR acționează împotriva României.

AUR acționează împotriva românilor”, a scris Sigfried Mureșan.

